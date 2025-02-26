Куди подівся Гарік Кричевський - що відбувається в артиста

Гарік Кричевський мало з'являється в публічному просторі України.

https://glavred.net/stars/kuda-delsya-garik-krichevskiy-chto-proishodit-u-artista-10642769.html Посилання скопійоване

Гарік Кричевський із донькою / Колаж Главред, фото Instagram/garikkrichevskyi

Коротко:

Гарік Кричевський зник із публічних радарів

Чим був зайнятий артист

Український шансоньє Гарік Кричевський зараз рідкісний гість у публічному просторі України. Тим часом, артист продовжує вести свій інстаграм і ділиться подіями, які відбуваються в його житті.

Так, тиждень тому, Гарік поділився фото з Німеччини, міста Люнебург.

відео дня

"Цю парочку, доля закинула на водонапірну вежу в місті Люнебург. Казкове, не зворушене війною містечко в Нижній Саксонії. Дуже затишно, готика, фахверк, не покидає відчуття декорацій для казок Андерсена. Як з'ясувалося, Бах навчався в Люнебурзі грі на органі, а ще Люнебург на першому місці в Німеччині, за щільністю барів і ресторанів на душу населення. Рекомендую", - пише співак.

Гарік Кричевський у Німеччині / Фото Instagram/ garikkrichevskyi

Артист також згадав про те, як починалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Три роки, як учора. Цілий день на телефоні Дзвінки з усього світу: "Що у вас там? Чого ви там сидите?". Намагаюся заспокоїти, стримуюся, щоб не послати! Після насиченого дня і сімейної вечері заснув миттєво. Сон важкий: злива, грім, ми біжимо Жилянською в бік вокзалу, діти маленькі. Розплющую очі, дружина сидить на ліжку: Ти чув? Це не грім... Підходимо до вікна, вдалині заграва і дим від першого прильоту", - згадує Кричевський.

Також виявилося, що Гарік Кричевський кілька тижнів тому записав пісню зі своєю донькою "Лелека".

"Ця робота - не просто музика, це історія про сімейне тепло, взаєморозуміння і любов, яка об'єднує. Ми створили кліп, у якому показали, як проводимо час разом, як ділимося емоціями та натхненням. Це не лише пісня, а частина нашої душі", - підписав романтичну композицію з донькою він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що український виконавець Гарік Кричевський зважився перекласти свій, напевно, найголовніший хіт "Кияночка" українською мовою. Про це повідомив поет Євген Рибчинський.

Гарік Кричевський також показав рідкісне фото сина Дані, який продовжує сімейну традицію, і теж навчається на медика, як і його старша сестра, батько і бабуся з дідусем по батьківській лінії. У коментарях шанувальники не оминули увагою зовнішню привабливість майбутнього лікаря.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Гарік Кричевський? Гарік Кричевський - український автор-виконавець у жанрі шансон, музикант, ведучий. Заслужений артист України (2004). Випустив 11 альбомів. Брав участь у телепроєктах "Зірка+Зірка", "Круті дев'яності", "Битва хорів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред