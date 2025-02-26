Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Куди подівся Гарік Кричевський - що відбувається в артиста

Олена Кюпелі
26 лютого 2025, 10:31
123
Гарік Кричевський мало з'являється в публічному просторі України.
Гарік Кричевський із донькою
Гарік Кричевський із донькою / Колаж Главред, фото Instagram/garikkrichevskyi

Коротко:

  • Гарік Кричевський зник із публічних радарів
  • Чим був зайнятий артист

Український шансоньє Гарік Кричевський зараз рідкісний гість у публічному просторі України. Тим часом, артист продовжує вести свій інстаграм і ділиться подіями, які відбуваються в його житті.

Так, тиждень тому, Гарік поділився фото з Німеччини, міста Люнебург.

відео дня

"Цю парочку, доля закинула на водонапірну вежу в місті Люнебург. Казкове, не зворушене війною містечко в Нижній Саксонії. Дуже затишно, готика, фахверк, не покидає відчуття декорацій для казок Андерсена. Як з'ясувалося, Бах навчався в Люнебурзі грі на органі, а ще Люнебург на першому місці в Німеччині, за щільністю барів і ресторанів на душу населення. Рекомендую", - пише співак.

Гарік Кричевський у Німеччині
Гарік Кричевський у Німеччині / Фото Instagram/ garikkrichevskyi

Артист також згадав про те, як починалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Три роки, як учора. Цілий день на телефоні Дзвінки з усього світу: "Що у вас там? Чого ви там сидите?". Намагаюся заспокоїти, стримуюся, щоб не послати! Після насиченого дня і сімейної вечері заснув миттєво. Сон важкий: злива, грім, ми біжимо Жилянською в бік вокзалу, діти маленькі. Розплющую очі, дружина сидить на ліжку: Ти чув? Це не грім... Підходимо до вікна, вдалині заграва і дим від першого прильоту", - згадує Кричевський.

Також виявилося, що Гарік Кричевський кілька тижнів тому записав пісню зі своєю донькою "Лелека".

"Ця робота - не просто музика, це історія про сімейне тепло, взаєморозуміння і любов, яка об'єднує. Ми створили кліп, у якому показали, як проводимо час разом, як ділимося емоціями та натхненням. Це не лише пісня, а частина нашої душі", - підписав романтичну композицію з донькою він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що український виконавець Гарік Кричевський зважився перекласти свій, напевно, найголовніший хіт "Кияночка" українською мовою. Про це повідомив поет Євген Рибчинський.

Гарік Кричевський також показав рідкісне фото сина Дані, який продовжує сімейну традицію, і теж навчається на медика, як і його старша сестра, батько і бабуся з дідусем по батьківській лінії. У коментарях шанувальники не оминули увагою зовнішню привабливість майбутнього лікаря.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Гарік Кричевський?

Гарік Кричевський - український автор-виконавець у жанрі шансон, музикант, ведучий. Заслужений артист України (2004). Випустив 11 альбомів. Брав участь у телепроєктах "Зірка+Зірка", "Круті дев'яності", "Битва хорів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Гарік Кричевський новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

11:36Війна
РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

11:09Війна
Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

10:46Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Залізна леді": дружина Комарова зробила заяву на тлі чуток про розлучення

"Залізна леді": дружина Комарова зробила заяву на тлі чуток про розлучення

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Поради дерматологів: як часто змінювати постільну білизну

Поради дерматологів: як часто змінювати постільну білизну

Садівники закликають ніколи не викидати пророслий часник: у чому причина

Садівники закликають ніколи не викидати пророслий часник: у чому причина

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Останні новини

11:36

"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

11:09

РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

11:05

"Не даємо нічого": Трамп сказав, чи отримає Україна військову допомогу від США

10:57

Чим відрізняються два хом’яки: лише гостроокі кмітливці вгадають за 29 секунд

10:46

Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
10:43

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Тиграм - біль, Драконам - провина

10:31

Куди подівся Гарік Кричевський - що відбувається в артистаВідео

10:19

Тренди сумок 2025 – стильні аксесуари, що змінять образ

10:18

Зелене світло від Трампа: США підтримали відправку європейських військ в Україну

Реклама
10:05

Новий спосіб переїхати до США: Трамп анонсував запровадження "золотих карт"

10:00

"Привіт ворогу": путіністи підпалили лідеру Бі-2 квартиру в Москві

09:59

ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку

09:40

РФ вночі запустила понад 170 "Шахедів": скільки цілей вдалося збити захисникам

09:30

Податкова служба Німеччини відкриває нові можливості для українців новини компанії

09:14

Одна з наймасованіших атак: дрони вдарили по Краснодарському краю РФВідео

09:14

Не зваблюйтеся на усмішки: про невідворотність пакту Трампа з ПутінимПогляд

09:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

08:51

Помер український танцюрист, який брав участь у "Дизель шоу" - причина

08:46

Армія РФ захопила село Новоочеретувате в Донецькій області - DeepState

08:29

Карта Deep State онлайн за 26 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:16

Росія може отримати ще більше зброї від КНДР - ISW

08:10

Істерія через Україну триватимеПогляд

08:03

"Радянська людина": стало відомо про справжню позицію Софії Ротару

07:59

Дрони РФ атакували Харків і Київщину: спалахнули пожежі, загинула людинаФото

06:56

Буде "велика угода": стало відомо, коли Зеленський поїде до СШАВідео

06:20

Більшість і не підозрює: названо 4 несподівані помилки у вживанні води з лимономВідео

06:10

Чому Німеччина буде ще більш проукраїнською?Погляд

06:05

Трамп у спідниці та "Маск", що збожеволів: як фільм "Не дивіться наверх!" виявився пророчимПогляд

05:45

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

05:26

Гороскоп на завтра 27 лютого: Терезам - великий прибуток, Рибам - несподіванка

05:00

Яке сьогодні свято 26 лютого 2025 року: що зробити, щоб мати успішний рік

04:30

Можна залишитись без прав: водіям загрожує штраф за "неправильні" фари в авто

04:00

Ребус для надрозуму: знайдіть хитрого щура серед котів за 5 секунд

03:30

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

03:02

Чи можна ввечері прибирати в будинку: неочікувана відповідь

02:30

Що означає "вибалушений": мало хто зможе правильно пояснити словоВідео

02:03

Накриє "чорна смуга": що не можна зав'язувати 26 лютого, прикмети

01:40

Березень 2025 стане "золотим": кому астрологи пророкують фінансовий успіх

01:30

Без "чарівних" уколів: хвора на вовчак Селена Гомес різко втратила вагу

01:06

Найбільша за останній час атака на Крим: у районі аеродромів і мосту вибухи

Реклама
00:45

"Пихата хабалка": відомий режисер різко розкритикував Ані Лорак

00:20

"Зірвались з гачка": The Washington Post пояснило, чому Китай не задоволений РФ

00:18

В Україні впадуть ціни на ще понад 100 ліків: МОЗ оприлюднило список

25 лютого, вівторок
23:56

Полум'я здійнялося до неба: Київ перебуває під атакою дронів, горить будинок

23:53

Син Кличка дебютував за збірну України з баскетболу - яскрава реакція мами

23:28

Україна буде "трохи нещасною" після хорошої мирної угоди - Білий дім

23:25

Чому не варто заправляти авто одразу після розвантаження бензовозу

23:02

Що не так на малюнку: треба знайти помилку всього за 7 секунд

22:46

Рецепт легендарного пирога із серіалу "Відчайдушні домогосподарки" - смакотаВідео

22:42

Росія може "оголосити перемогу" у війні - чим це обернеться для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти