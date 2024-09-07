УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Куди поділися сестри Петрик: продовжують виступати і пишуть пісні російською мовою

Олена Кюпелі
7 вересня 2024, 17:00оновлено 7 вересня, 17:56
307
Анастасія Петрик пише пісні та співає російською мовою.
Сестри Петрик зникли з радарів
Сестри Петрик зникли з радарів / Колаж Главред, фото Instagram/ viktoria_petryk

Одеситки і колись популярні діти-вокалістки Анастасія і Вікторія Петрик, почасти, пропали з музичних радарів. Раніше вони активно виступали і навіть співали із зірками російської естради.

Особливо путіністу Кіркорову, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, подобалася Анастасія Петрик. До слова, ще будучи дитиною вона була учасницею "Нової хвилі" і "Дитячого Євробачення-2008".

Тепер же, Анастасія Петрик сама пише пісні, зустрічається з хлопцем і навіть виступає. Тільки російською мовою. Тим часом свої соцмережі молода артистка веде українською.

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

"Моя авторська пісня, коли співаю її повертаюся в дуже важливі моменти свого життя", - написала вона під новим роликом для ТікТок.

@petryk2002

Моя авторська пісня, коли співаю її повертаюся в дуже важливі моменти свого життя.

♬ оригінальний звук - Anastasia2002Petryk

Водночас сестри публічно не висловлювалися на підтримку України.

Старша сестра Вікторія вийшла заміж і встигла народити дитину за цей час.

Сестри Петрик часто виступали в Росії
Сестри Петрик часто виступали в Росії / Фото Instagram/viktoria_petryk

Де зараз перебувають сестри Петрик - невідомо. Анастасія та батьки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхали до Філадельфії, штат Пенсильванія, США.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо, що батько співака-путініста Філіпа Кіркорова Бедрос, який також є фанатом війни і знущань над українським народом, був екстрено госпіталізований.

Раніше також жителі країни-окупанта РФ почала бурхливо обговорювати вигляд гумориста Євгена Петросяна, який у захваті від терористичного вторгнення Росії в Україну.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Чи вимикатимуть світло в Україні 8 вересня: відповідь "Укренерго"

Чи вимикатимуть світло в Україні 8 вересня: відповідь "Укренерго"

19:19 Україна
"Ми сидимо на 70-й хвилині матчу": Буданов зробив заяву про перелом війни

"Ми сидимо на 70-й хвилині матчу": Буданов зробив заяву про перелом війни

18:03 Україна
ЗСУ випалюють ворога новою зброєю: на фронті з'явились дрони "Дракони" - CNN

ЗСУ випалюють ворога новою зброєю: на фронті з'явились дрони "Дракони" - CNN

18:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ні граму більше: скільки потрібно додавати порошку під час прання - цифра здивує 35510

Ні граму більше: скільки потрібно додавати порошку під час прання - цифра здивує

Путін ще ні разу такого не казав: диктатор різко понизив планку цілей СВО 8206

Путін ще ні разу такого не казав: диктатор різко понизив планку цілей "СВО"

Як правильно засточити леза машинки для стрижки: простий, але геніальний спосіб 7104

Як правильно засточити леза машинки для стрижки: простий, але геніальний спосіб

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд 4093

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

Останні новини

19:31

Краще за ATACMS: Україна може завдавати ударів більшої дальності, але є одна умова

19:19

Чи вимикатимуть світло в Україні 8 вересня: відповідь "Укренерго"

18:51

"Заяви про окупацію можна множити на нуль": ЗСУ підняли прапор у Нью-Йорку - DeepStateВідео

18:36

Операція ЗСУ стала першим кроком: Україна хоче примусити Путіна до миру

18:27

Нові втрати РФ на Курщині: ЗСУ ракетами знищили понтонні переправи

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
18:21

Церковне свято 8 вересня: що заборонено робити на Різдво Пресвятої Богородиці

18:03

"Ми сидимо на 70-й хвилині матчу": Буданов зробив заяву про перелом війни

18:01

ЗСУ випалюють ворога новою зброєю: на фронті з'явились дрони "Дракони" - CNN

17:25

Небезпека для України: в Німеччині росте рейтинг проросійських партій - Bild

Реклама
17:15

Окупанти "просочуються" у Вовчанськ: як змінилась ситуація на Харківщині

17:00

Куди поділися сестри Петрик: продовжують виступати і пишуть пісні російською мовоюВідео

16:48

Росіяни вдарили по Харкову: у місті два прильоти, виникла пожежа

16:40

Знайти свиню в цирку за 5 секунд зможе лише найкмітливіший: складна загадка

16:23

"Три-чотири доби ситуація вже краща": Зеленський розповів про бої під Покровськом

16:21

Україна вирвалась на 7 місце: медальний залік Паралімпіади поповнили два "золота"

16:20

Ще один накивав п'ятами: мовчунка Сєдокова підтвердила третє розлученняВідео

16:17

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

15:34

Літаючий автомат Калашнікова: ЗСУ вперше застосували проти РФ унікальну розробку

15:28

РФ змінила тактику: ворог просувається до стратегічно важливого міста Донеччини

15:23

Склад ракет із КНДР злетів у повітря: нові деталі потужних вибухів у РФ

Реклама
15:07

Медведєв вибухнув мріями про розпад США і передрік РФ "санкції назавжди"

14:46

Зіркові примхи: українська актриса розповіла, як здивувала її Пугачова на зйомках у Києві

14:42

"Щось цвірінькаєш і гавкаєш": Сергій Притула поставив на місце втікача Волошина

14:42

Які квіти можна посадити під зиму: топ-5 найкращих варіантів

14:35

Коштують копійки: чому в Україні стрімко дешевшають яблука

14:23

Війська РФ переключилися з Покровська на інше місто - генерал Маломуж

13:50

Передача іранських балістичних ракет РФ: Україна зробила жорстку заяву

13:50

Впорався: з'явилися новини про лікування короля Чарльза

13:43

Що робити з півоніями восени: одна маніпуляція забезпечить розкішне цвітіння навесніВідео

13:35

Війська РФ зупинено на важливому напрямку: у ЗСУ зробили заяву

13:26

Склад північнокорейських ракет палає досі: СБУ влупили по Воронезькій області

12:50

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з виноградуВідео

12:46

РФ вдарила по ринку Костянтинівки з артилерії: є загиблі та поранені

12:42

Зіркові кумушки: Настя Каменських показала "побачення" з Катею Осадчою

12:30

Котлище захлопнеться: ЗСУ організували неочікувану пастку для РФ біля річки Сейм

12:12

Що під Покровськом і активність РФ біля кордонів двох областей: деталі від Генштабу

12:03

Під загрозою Харків і Суми: Іран передав РФ 200 балістичних ракет – Times

10:57

Польща здатна збивати ракети РФ, але за однієї умови: у МЗС зробили заяву

10:36

Українські дрони б'ють на 1800 км по цілях у РФ: Буданов розкрив подробиці

09:45

Російські окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали напрямки

Реклама
09:38

"Територію зачистять від ворога": де ЗСУ звільнять землі в Курській області

09:19

Що посадити під зиму: названо "золоті" варіантиВідео

08:57

Армія України відновила позиції біля Покровська, РФ просунулася під Торецьком – ISW

08:42

У Путіна запустили новий небезпечний крок проти України: в ISW розкрили деталі

08:10

Байден і Україна: яка стратегія СШАПогляд

07:51

У бій кинули резерви: українські війська контратакують біля Покровська – Forbes

07:05

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

07:04

У Києві гриміли вибухи після атаки дронів: уламки БПЛА впали в центрі міста

06:10

Зміни в уряді не зрада: що варто знатиПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 8 вересня: Тельцям - велич, Дівам - цікавий дзвінок

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти