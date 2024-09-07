Куди поділися сестри Петрик: продовжують виступати і пишуть пісні російською мовою

Одеситки і колись популярні діти-вокалістки Анастасія і Вікторія Петрик, почасти, пропали з музичних радарів. Раніше вони активно виступали і навіть співали із зірками російської естради.
Особливо путіністу Кіркорову, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, подобалася Анастасія Петрик. До слова, ще будучи дитиною вона була учасницею "Нової хвилі" і "Дитячого Євробачення-2008".
Тепер же, Анастасія Петрик сама пише пісні, зустрічається з хлопцем і навіть виступає. Тільки російською мовою. Тим часом свої соцмережі молода артистка веде українською.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.
"Моя авторська пісня, коли співаю її повертаюся в дуже важливі моменти свого життя", - написала вона під новим роликом для ТікТок.
@petryk2002
Моя авторська пісня, коли співаю її повертаюся в дуже важливі моменти свого життя.♬ оригінальний звук - Anastasia2002Petryk
Водночас сестри публічно не висловлювалися на підтримку України.
Старша сестра Вікторія вийшла заміж і встигла народити дитину за цей час.
Де зараз перебувають сестри Петрик - невідомо. Анастасія та батьки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхали до Філадельфії, штат Пенсильванія, США.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше стало відомо, що батько співака-путініста Філіпа Кіркорова Бедрос, який також є фанатом війни і знущань над українським народом, був екстрено госпіталізований.
Раніше також жителі країни-окупанта РФ почала бурхливо обговорювати вигляд гумориста Євгена Петросяна, який у захваті від терористичного вторгнення Росії в Україну.
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