Куди поділися сестри Петрик: продовжують виступати і пишуть пісні російською мовою

Анастасія Петрик пише пісні та співає російською мовою.

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Сестри Петрик зникли з радарів / Колаж Главред, фото Instagram/ viktoria_petryk

Одеситки і колись популярні діти-вокалістки Анастасія і Вікторія Петрик, почасти, пропали з музичних радарів. Раніше вони активно виступали і навіть співали із зірками російської естради.

Особливо путіністу Кіркорову, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, подобалася Анастасія Петрик. До слова, ще будучи дитиною вона була учасницею "Нової хвилі" і "Дитячого Євробачення-2008".

Тепер же, Анастасія Петрик сама пише пісні, зустрічається з хлопцем і навіть виступає. Тільки російською мовою. Тим часом свої соцмережі молода артистка веде українською.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

"Моя авторська пісня, коли співаю її повертаюся в дуже важливі моменти свого життя", - написала вона під новим роликом для ТікТок.

@petryk2002 Моя авторська пісня, коли співаю її повертаюся в дуже важливі моменти свого життя. ♬ оригінальний звук - Anastasia2002Petryk

Водночас сестри публічно не висловлювалися на підтримку України.

Старша сестра Вікторія вийшла заміж і встигла народити дитину за цей час.

Сестри Петрик часто виступали в Росії / Фото Instagram/viktoria_petryk

Де зараз перебувають сестри Петрик - невідомо. Анастасія та батьки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхали до Філадельфії, штат Пенсильванія, США.

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