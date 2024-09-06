Бедрос Кіркоров все частіше стає пацієнтом кардіологічного відділення.

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Філіп Кіркоров, Бедрос Кіркоров / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, instagram.com/bedroskirkorov

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що батько співака-путініста, який підтримує криваву політику терориста Путіна Філіпа Кіркорова Бедрос, опинився в лікарні у важкому стані.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, стан Бедроса Кіркорова різко погіршився. Батькові путініста, який "увійшов не в ті двері" провели операцію, лікарі оцінюють його стан як важкий.

Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни. відео дня

Повідомляється, що українофоб Кіркоров звернувся по допомогу 31 серпня - сказав лікарям, що у нього болить серце. Медики приїхали до нього додому і госпіталізували. У лікарні Бедроса обстежили і вирішили провести операцію для перевірки кардіостимулятора. Його старому співаку встановили торік, коли діагностували в нього ішемічну хворобу серця та стенокардію напруги.

Зараз Кіркоров перебуває в люксовій палаті з усім можливим медобладнанням, зокрема й для надання екстреної допомоги.

У 2021-му чоловік переніс коронавірус. На початку грудня того ж року його госпіталізували з пневмотораксом.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що путіністу й українофобу Бедросу Кіркорову загрожує тюремний термін за прострочені автомобільні штрафи.

Раніше стало відомо, що Філіп Кіркоров знайшов нову подругу. Нею стала Марго Овсяннікова, ексучасниця "Дому-2" і блогерка. Дівчина родом з Макіївки і її сторінка в Інстаграм переповнена знімками та відео з Кіркоровим.

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