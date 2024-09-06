Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що батько співака-путініста, який підтримує криваву політику терориста Путіна Філіпа Кіркорова Бедрос, опинився в лікарні у важкому стані.
Як повідомляє телеграм-канал Mash, стан Бедроса Кіркорова різко погіршився. Батькові путініста, який "увійшов не в ті двері" провели операцію, лікарі оцінюють його стан як важкий.
Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
Повідомляється, що українофоб Кіркоров звернувся по допомогу 31 серпня - сказав лікарям, що у нього болить серце. Медики приїхали до нього додому і госпіталізували. У лікарні Бедроса обстежили і вирішили провести операцію для перевірки кардіостимулятора. Його старому співаку встановили торік, коли діагностували в нього ішемічну хворобу серця та стенокардію напруги.
Зараз Кіркоров перебуває в люксовій палаті з усім можливим медобладнанням, зокрема й для надання екстреної допомоги.
У 2021-му чоловік переніс коронавірус. На початку грудня того ж року його госпіталізували з пневмотораксом.
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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що путіністу й українофобу Бедросу Кіркорову загрожує тюремний термін за прострочені автомобільні штрафи.
Раніше стало відомо, що Філіп Кіркоров знайшов нову подругу. Нею стала Марго Овсяннікова, ексучасниця "Дому-2" і блогерка. Дівчина родом з Макіївки і її сторінка в Інстаграм переповнена знімками та відео з Кіркоровим.
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