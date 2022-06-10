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"Кубиків ще немає, кульки намітилися": Максим Галкін з голим торсом пожартував над собою

10 червня 2022, 19:56

45-річний комік з іронією ставиться до свого тіла і віку, адже час не щадить навіть багатих і знаменитих.

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Максим Галкін показав прес на пляжі Ізраїлю / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін зараз перебуває з родиною в Ізраїлі. Незважаючи на гоніння в рідній для артиста Росії, він як і раніше популярний і затребуваний. Зараз у нього досить щільний концерт-тур по Ізраїлю, який глядачі прийняли дуже тепло.

Між виступами Галкін знайшов час для відпочинку на пляжі. Раніше він вже викладав кадри, як його діти, двійнята Гаррі і Ліза, бавляться в морі. Зараз же він вирішив продемонструвати на пляжі й себе.

45-річний комік позував у плавках і з голим торсом на одному з пляжів Ізраїлю. Варто відзначити, що він завжди ретельно стежить за своєю зовнішністю, тому виглядає без сорочки дуже непогано.

У підписі до знімка Галкін удавано поскаржився на те, що його прес далекий від ідеалу: "Кубиків ще немає, кульки намітилися".

Однак в коментарях артиста жартома звинуватили в лукавстві, мовляв він гарний і тілом, і душею. Також шоумену знову подякували за його антивоєнну позицію щодо України:

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Максим Галкін показав прес на пляжі Ізраїлю / instagram.com/maxgalkinru

"Ви дуже хороша людина. Дякую вам, бо бути людиною дорого сьогодні коштує. Дякую".

"Красива людина!!! І душею і тілом! Дай Бог здоров'я вам і вашій родині! Дякую за правду про Україну!"

"Максим, від щирого серця бажаю тобі успіхів і добра. Виглядаєш відмінно".

"Макс в хорошій формі, молодець".

"Красень. Талантище. Чесна і хороша людина".

"Дякую вам за відкриту позицію і чесність❤️❤️❤️"

"Яка різниця з кульками або з кубиками! Головне бути в мирі з самим з собою! Щастя вам і вашим рідним".

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Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

Російська співачка Алла Пугачова на цькування чоловіка реагує досить агресивно. Раніше вона зробила заяву, що заступиться за Галкіна і розповість багато цікавого про владу, якщо від коміка не відстануть.

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