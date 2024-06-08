Хто вбив Ігоря Талькова: у РФ завершили розслідування

У Росії завершили розслідування вбивства Ігоря Талькова.

https://glavred.net/stars/kto-ubil-igorya-talkova-v-rf-zavershili-rassledovanie-10571456.html Посилання скопійоване

Стало відомо, що вбило Ігоря Талькова / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії, яка напала на мирну Україну, завершилося розслідування про вбивство популярного співака і композитора 90-х Ігоря Талькова.

За даними пропагандистських ЗМІ, слідчий комітет Санкт-Петербурга повністю завершив розслідування у справі про вбивство співака Ігоря Талькова, якого вбили 1991 року.

Головним підозрюваним у гучній справі залишається концертний директор співака Валерій Шляфман.

відео дня

Хто такий Ігор Тальков Ігор Тальков - радянський рок-музикант, співак, автор пісень, гітарист, поет-пісняр, кіноактор і письменник. Засновник і лідер рок-гурту "Спасательный круг"; до цього співпрацював із гуртами "Апрель", "Калейдоскоп" і "Электроклуб". За даними Вікіпедії, 6 жовтня 1991 року Ігоря Талькова було вбито в палаці спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі. Похований на Ваганьковському кладовищі в Москві.

"ГСУ СК Росії по місту Санкт-Петербургу завершено розслідування кримінальної справи стосовно концертного директора Ігоря Талькова Валерія Шляфмана. Його обвинувачують у вбивстві та замаху на вбивство, скоєних загальнонебезпечним способом", - ідеться в офіційному Telegram-каналі СК РФ.

За даними слідства, 6 жовтня 1991 року за лаштунками петербурзького Палацу спорту "Ювілейний" у Шляфмана трапився конфлікт з охоронцем співачки Азізизи - Ігорем Малаховим. Охоронці не змогли домовитися про черговість виходу артистів на сцену. Валерій вихвалив револьвер у Малахова, вистрілив у нього, але влучив у Талькова. Співак отримав смертельне поранення.

Після того, що сталося, Шляфман утік до Ізраїлю. У 1992 році його притягнули до справи як обвинуваченого за скоєння вбивства з необережності. Розслідування затягнулося і було відновлено лише 2021-го. Тепер слідчі дійшли висновку про причетність концертного директора до умисного вбивства.

Наразі кримінальну справу скеровано на затвердження обвинувального висновку. У подальшому справу буде передано до суду. Сам Валерій Шляфман все ще перебуває в Ізраїлі і не збирається повертатися в Росію.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 28 травня на 84 році життя не стало народного артиста України, актора Богдана Козака. Як написав на своїй сторінці в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький, артист був однією з найяскравіших фігур сучасного національного театрального мистецтва України.

Нагадаємо, раніше американський актор Том Бауер, актор, який зіграв доктора Кертіса Вілларда у "Волтонах", і прибиральника Марвіна, що допомагає Джону Макклейну завадити терористам в аеропорту у фільмі "Міцний горішок 2", помер. Йому було 86.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред