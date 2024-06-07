Помер зірка фільму "Міцний горішок"

Американський актор Том Бауер, актор, який зіграв доктора Кертіса Вілларда у "Волтонах", і прибиральника Марвіна, який допомагає Джону Макклейну перешкодити терористам в аеропорту у фільмі "Міцний горішок 2", помер. Йому було 86.
За даними The Hollywood Reporter, Бауер помер 30 травня уві сні у своєму будинку в Лос-Анджелесі, розповіла його невістка Мері Міллер.
Бауер працював над режисерським дебютом Джона Кассаветіса "Тіні" (1957) і зіграв одного з перекладачів, які наводять безлад у гучному вестерні "Балада про Грегоріо Кортеса" (1982) з Едвардом Джеймсом Олмосом у головній ролі.
Хто такий Томас Бауер
Томас Ральф Бауер - американський актор. Він з'явився в найрізноманітніших ролях на телебаченні та в кіно, включно з "Міцним горішком 2" і "Поганим лейтенантом: Порт заходу Новий Орлеан". Він з'явився у фільмі Кріса Чана Лі "Скасування" 2006 року, повідомляє Вікіпедія.
Він зобразив батька 37-го президента США у фільмі Олівера Стоуна "Ніксон" (1995) з Ентоні Гопкінсом у головній ролі і батька Теренса МакДонаха у виконанні Ніколаса Кейджа у фільмі Вернера Герцога "Поганий лейтенант: Порт заходу Новий Орлеан" (2009).
І він з'явився у режисера Скотта Купера у фільмах "Божевільне серце" (2009) - у ролі агента у фільмах Джеффа Бріджеса "Поганий Блейк" і "З печі" (2013), а також у режисера Еда Гарріса у фільмах "Поллок" (2000) і "Аппалуза" (2008).
Зовсім недавно він зіграв батька Боба Оденкерка в короткому серіалі AMC "Щасливчик Хенк".
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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 28 травня на 84 році життя не стало народного артиста України, актора Богдана Козака. Як написав на своїй сторінці в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький, артист був однією з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України.
Нагадаємо, раніше актор серіалу "Головна лікарня" Джонні Вактор помер після того, як його застрелили під час спроби пограбування в центрі Лос-Анджелеса.
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