"Хтось на це квитки купує?": поки Галкін смішить Європу, росіяни б'ються в істериці

Росіяни, які явно незадоволені тим фактом, що Максим Галкін збирає повні зали.

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Росіяни накинулися на Максима Галкіна / скріншот

Шоумен Максим Галкін, який публічно засудив війну Росії проти України, зараз виступає в країнах Європи, що не подобається росіянам.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відеоуривок виступу в Римі

Під публікацією Галкіна тут же з'явилися росіяни, які явно незадоволені тим фактом, що гуморист збирає повні зали.

відео дня

"Найкрасивіше місто це Москва! І ніякий Рим не зрівняється навіть! Та й люди в Москві добрі і щедрі", "Ось прямо всі були на концерті про який мріяли - маячня якайсь. Акустика моторошна. Гумор не смішний", "Була в Римі і не розумію чому Росію в принципі можна проміняти на Європу, батьківщину ніщо не замінить", - писали розлючені на Галкіна росіяни.

Раніше Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що Комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

Дивіться відео про те, за що не злюбили Максима Галкіна в Росії:

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