Ксенія Мішина розповіла, як харчується і нарвалася на критику

Відома українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина (колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка", яка зараз разом з сином Платоном відпочиває в Таїланді, та розповіла, як вона харчується і підтримує своє тіло в прекрасній формі.
"Один з популярних запитів в моєму блозі - це питання мого харчування. Я пропагую здорове збалансоване харчування і нижче трохи поясню, що це означає", — пише актриса.
За її словами, збалансованість харчування — наявність білків + жирів + вуглеводів".
Крім того, для своїх фанатів Мішина виклала список продуктів, які зазвичай вживає щодня.
"Білки: м'ясо (курка, яловичина), лосось, яйця, тунець, біла риба — вуглеводи: батат, овочі, коричневий рис, вівсянка, боби, кіноа, фрукти, гречка, макарони з твердих сортів. Жири: авокадо, горіхи, олії (кокосова, оливкова), Чіа, лосось, льон. Не забуваємо про воду і спорт. І ваше тіло буде здоровим, сильним і красивим", — написала актриса.
Але, зі зрозумілих причин, далеко не всі шанувальники Мішиної зраділи таким порадам і відзначили, що під час війни недоречно виставляти знімки з відпочинку і хвалитися продуктами, які багато хто не може собі дозволити.
Нагадаємо, відома українська актриса театру і кіно, а також колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина разом з сином Платоном вирушила на різдвяний відпочинок в Таїланд. Спочатку жінка планувала реколекції з різними духовними практиками, але через проблеми з нянею вони вирішили подорожувати самі.
Також Ксенія Мішина підтримала бажання сина пофарбувати волосся в платиновий блонд і, можливо, навіть проколоти вухо.
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