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"Є свій власний Eminem": Мішина здивувала новим кольором волосся сина

Дмитро Відоменко
9 грудня 2023, 18:58
Відома актриса Ксенія Мішина здивувала новим чином 11-річного сина Платона - хлопчик кардинально змінив колір волосся.
'Є свій власний Eminem': Мішина здивувала новим кольором волосся сина
Ксенія Мішина дозволила синові Платону пофарбувати волосся / колаж Главред, фото Instagram і скріншот

Відома українська актриса серіалів і кіно Ксенія Мішина (колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка") ймовірно, якраз з тих жінок, які активно підтримують своїх дітей і їх бажання. Артистка показала, як дозволила своєму 11-річному синові Платон сильно пофарбувати волосся.

На сторінці в Instagram Мішина розмістила коротке відео, в якому сидить в машині разом з хлопчиком. Мама і син пританцьовують на сидінні під хіт легендарного американського репера Емінема Without Me. І видно, що Платон з брюнета став платиновим блондином. Більш того, хлопчик навіть нібито проколов вухо. Насправді він це зробив, або ж це просто обманка, зіркова мама не уточнила.

"Коли тепер у тебе є свій власний Eminem", – підписала ролик з сином Мішина.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що телеведуча 1+1 Наталія Островська стала мамою. Не пам'ятаючи себе від щастя, вона вже розкрила стать дитини і показала його перші фото з пологового будинку.

Також український співак Павло Зібров розкрив секрет ідеальних відносин з дружиною. Скоро артист відзначатиме зі своєю обраницею перлове весілля - 30 років у шлюбі.

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