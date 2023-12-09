'Є свій власний Eminem': Мішина здивувала новим кольором волосся сина

Відома актриса Ксенія Мішина здивувала новим чином 11-річного сина Платона - хлопчик кардинально змінив колір волосся.

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Ксенія Мішина дозволила синові Платону пофарбувати волосся / колаж Главред, фото Instagram і скріншот

Відома українська актриса серіалів і кіно Ксенія Мішина (колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка") ймовірно, якраз з тих жінок, які активно підтримують своїх дітей і їх бажання. Артистка показала, як дозволила своєму 11-річному синові Платон сильно пофарбувати волосся.

На сторінці в Instagram Мішина розмістила коротке відео, в якому сидить в машині разом з хлопчиком. Мама і син пританцьовують на сидінні під хіт легендарного американського репера Емінема Without Me. І видно, що Платон з брюнета став платиновим блондином. Більш того, хлопчик навіть нібито проколов вухо. Насправді він це зробив, або ж це просто обманка, зіркова мама не уточнила.

"Коли тепер у тебе є свій власний Eminem", – підписала ролик з сином Мішина.

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