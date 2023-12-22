'Другу ніч не сплю': син Мішиної потрапив до лікарні на відпочинку в Таїланді

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про непросту ситуацію, що виникла під час відпочинку з сином в Таїланді.

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Син Ксенії Мішиної захворів на відпочинку / Колаж: Главред, фото: instagram.com / misha.k.ua

Відома українська акторка Ксенія Мішина разом зі своїм 11-річним сином, вирушила на відпочинок до Таїланду, але їхні плани зазнали змін через неприємні обставини. У Instagram-stories Ксенія розповіла, що її син захворів під час подорожі.

Акторка описала, що адаптація до нових умов для неї та сина виявилася складною. Спільний відпочинок не обійшовся без неприємностей - Платон підхопив вірус. У 11-річного сина Мішиної піднялася температура до 40,3 градусів, тому їй довелося швидко реагувати та звертатися за допомогою до медиків.

"Адаптація у нас минає складно…Вірус, температура 40,3…Вже другу ніч не сплю", - сказала акторка. відео дня

Син Ксенії Мішиної у лікарні / Фото: instagram.com / misha.k.ua

Зараз Платон перебуває вдома разом із мамою, яка надає йому усю необхідну підтримку. Для швидкого одужання Ксенія готує поживні бульйони сину.

Нагадаємо, відома українська актриса театру і кіно, а також колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина разом із сином Платоном вирушила на різдвяний відпочинок до Таїланду. Спочатаку жінка планувала ретрити з різними духовними практиками, але через проблеми з нянею вони вирішили подорожувати самі.

Також Ксенія Мішина підтримала бажання сина пофарбувати волосся в платиновий блонд і, можливо, навіть проколоти вухо.

Як повідомляв Главред, Мішина розповіла про своє перебування у лікарні, де їй поставили крапельницю та підготували до першої у житті операції, що тривала близько двох годин. Вона також повідомила своїх шанувальників, що операція успішно завершилася, а вона почала відходити від наркозу.

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