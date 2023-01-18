Аварія вертольота в Броварах: 'розбита' Софія Ротару відреагувала на новину про трагедію

Софія Михайлівна була небагатослівною, але підтримала країну в скрутну хвилину.

Софія Ротару відреагувала на трагедію в Броварах / instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару, як і багато її співвітчизників, зустріла ранок 18 січня з новиною, що холодить душу - в Броварах сталася аварія вертольота поруч з дитячим садочком. Загинули всі, хто був на борту, включаючи міністра МВС України Дениса Монастирського та його колег. Також трагічна аварія забрала життя трьох дітей.

Артистка, шокована подробицями події, висловила свою мовчазну підтримку всім постраждалим та співчуття сім'ям загиблих.

На її сторінці в Instagram, яку з початку повномасштабної війни вона використовує для демонстрації своєї любові до України і народу, був опублікований пост - вираз скорботи Ротару.

На картинці зображений силует вертольота, що летить, охоплений червоним серпанком. "Бровари 18.01.2023", - коротко підписала Софія Михайлівна.

Вона також додала емодзі розбитого серця - менше тижня тому Ротару вже використовувала цей жест, висловлюючи свою скорботу за жертвами ракетної атаки на житловий будинок у Дніпрі, яка сталася 14 січня.

Софія Ротару відреагувала на трагедію в Броварах / instagram.com/sofiarotaru.official

Авіакатастрофа в Броварах

У Броварах Київської області 18 січня розбився вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту були керівники Міністерства внутрішніх справ – міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вони загинули.

Вертоліт впав на території дитячого садка в Броварах, в якому були діти. Людей евакуювали. Обставини трагедії встановлюються.

За інформацією ДержНС, в результаті катастрофи загинули 16 осіб, включаючи екіпаж потерпілого краху вертольота та трьох дітей.

Згідно з попередньою версією слідства, причина катастрофи в Броварах - помилка пілота.

Інші новини: