Все більше розбитих сердець: Софія Ротару показала емоційну реакцію на ракетний удар по Дніпру

14 січня країна-терорист потрапила снарядом у багатоповерховий будинок - під завалами все ще шукають людей.

Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня / instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару намагається зберігати мовчання під час війни в Україні. Раніше її навіть дорікали в цьому, проте достеменно відомо, що артистка знаходиться в Україні та допомагає ЗСУ і співвітчизникам у міру можливостей і сил.

У соціальних мережах вона з'являється вкрай рідко, і, на жаль, все частіше з трагічних приводів. Ротару не забуває висловлювати своє співчуття загиблим від російської агресії, а також захват захисникам нашої країни за їх видатну хоробрість і успіхи.

14 січня Україну накрила нова хвиля болю та жаху - під час масованої ракетної атаки, країна агресор влучила снарядом у багатоквартирний будинок у Дніпрі, внаслідок чого частина будинку зруйнована, серед мешканців будинку - багато поранених та загиблих.

Софія Ротару, як публічна особистість, не залишила свою країну наодинці з горем. На її сторінці в Instagram з'явився сповнениц скорботи пост - в Instagram-сторіс вона показала чорно-біле фото понівеченого будинку, дату трагедії, що трапилася, а також безліч емодзі розбитих сердець.

Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 Січня / instagram.com/sofiarotaru.official

Удар по Дніпру

14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на ранок 15 січня стало відомо про 21 загиблого. Рятувальна операція триває. Розбір завалів завершено на 45%.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко під час телемарафону, будинок в який потрапила російська ракета складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Інші новини: