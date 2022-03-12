"Криза" і "відмазка для русофобії": українці послали Пауло Коельо слідом за російським кораблем

Паоло Коельо / EPA / UPG

Бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що війна в Україні - це "зручне виправдання" для "русофобії" і назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "кризою".

Крім того, він попросив не звинувачувати в цьому "простих людей".

"Українська криза - це зручна відмазка для русофобії", - написав Коельо в Twitter.

Українці різко відреагували на такий докір письменника.

"Павєл Коельєв слідує за російським кораблем", - написав у Facebook соліст групи Karta Svitu Іван Марунич.

Схожим чином відреагував головний редактор медіа "Ісландія" Сергій Гришин, а депутат Київської міськради Ксенія Семенова написала: "Вам потрібно ще якась причина піти в Твіттер писати по-англійськи? Коельо каже, що у нас криза і що ми русофоби. Регайтеся в Твіттері, щоб його зачмирити хоча б".

Крім того, користувачі відповідали Пауло Коельо кадрами поранених українців і зруйнованих росіянами будівель з підписами "криза", "ще трохи "зручних відмазок", "з Росії з любов'ю" і т. д.

В наступній своїй публікації Коельо додав: "Я був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі (в Україні). Я проїхав протягом 10 тисяч кілометрів від Москви до Владивостока (в Росії). Так, війна є, але не звинувачуйте простих людей".

Варто відзначити, що при цьому він вказав російські варіанти транслітерації назв українських міст (Львів, Одеса, Чорнобиль).

Користувач Uliana_b_m написала: "Слово Львів правильно писати з літерою" і"; Одеса – з однією "с"; Чорнобиль – з літерою "о". Війна, а не криза – так правильно. Ви пройшли 10 тисяч км поїздом. Українці пройшли крізь століття болю, крові і руйнування. І ми не боїмося, тому це не фобія. Це справедливість".

Дослідник Київської школи економіки Тимофій Брик також відповів письменнику: "Українська криза" – це ви мали на увазі російське вторгнення? Війна? Цікаво, чи була Друга світова війна простою "польською кризою"?". Законний опір не є "фобією".

Нагадаємо, український репер і продюсер Потап назвав президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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