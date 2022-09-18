Критик Сосєдов назвав Світлану Лободу "третьосортною штучкою-дрючкою": "Співачка курям на сміх!"

Сергій Сосєдов назвав Світлану Лободу третьосортною співачкою / instagram.com/lobodaofficial

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який довгий час будував кар'єру в Україні, тепер плазує перед урядом РФ, благоліпно піддакуючи рашистській пропаганді.

Нещодавно, йому "на зуби" попалася українська співачка Світлана Лобода. Артистці так і не можуть пробачити, що довгий час вона своїми талантом і красою витрушувала гроші з росіян.

Раніше вона була топовою співачкою на російській сцені, куди перебралася, заслуживши любов і популярність в Україні. На початку повномасштабної війни вона відхрестилася від країни-агресора, чим, схоже, сильно образила особисто Сосєдова.

Критик не знайшов нічого розумнішого, ніж опуститися до банальних образ. Кар'єру Лободи він прокоментував в одному з росЗМІ. "Господи, знайшли співачку, курям на сміх! Це продукт шоу-бізнесу, така собі штучка-дрючка. Ця Лобода (так і проситься сказати Лабуда), мабуть, забула, що була третьосортною співачкою на Україні і отримала успіх тільки тут, в Росії", - голосить він.

Однак, в спробах якомога болючіше образити Лободу і українських виконавців в її особі, недалекий Сосєдов одним махом принизив і російських артистів, заявивши, що їх сцена не потребує "українських пустушок", так як і своїх повно.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України - у числі головних кандидатів Таїсія Повалій і Ані Лорак.

Також нещодавно Світлана Лобода дала велике інтерв'ю російській журналістці Гордєєвій, де відверто розповіла про своє життя в Росії, і про те, чому з 2014-го року вона не звертала уваги на війну, яку розв'язала Росія.

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