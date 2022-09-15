Критик Сосєдов публічно постидав Повалій: "Та немає нічого соромнішого!"

Сергій Сосєдов присоромив сина Повалій, а співачку похвалив за прозорливість / instagram.com/denis.povaliy

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який довгий час будував кар'єру в Україні, а тепер із задоволенням поливає нашу країну брудом, почав вчити розуму сина Таїсії Повалій.

Денис вважає за краще не коментувати паскудну поведінку зрадниці матері, яка ігнорує війну в Україні і продовжує гастролі в РФ. Музикант попросив не втягувати його в скандали, пов'язані з мамою-запроданкою.

Сосєдов вважає таку позицію Дениса обурливою і такою, що заслуговує осуду. Саму Повалій він з якоїсь невідомої причини обожнює. Критик стверджує, що син не повинен ставитися так до матері, якою б неадекватною вона не була.

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"Мені шкода Дениса. Нещасний, обдурений, зомбований хлопчик. Відректися від такої матері! Та немає нічого соромнішого!"- заявляє Сосєдов Prozvezd.info.

"Тая буде затребувана завжди: вчора, сьогодні, завтра. Те, що вона підтримала Росію, перш за все, говорить про її розум. Що вона не тільки талановита, але і розумна співачка, на відміну від всіх інших відвертих дуреп. Тая показала, що вона людина - вдячна Росії. А син, на жаль, виявився недостойний такої матері. Так часто буває", - схвалив зраду співачки критик.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України - у числі головних кандидатів Таїсія Повалій.

Тим часом зрадниця України і звання Народної артистки Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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