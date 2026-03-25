"Суми величезні": LELÉKA розповіла про масштаби витрат на "Євробачення"

LELÉKA розкрила масштаби витрат на "Євробачення"

Українська співачка LELÉKA, яка представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" в австрійському Відні з піснею Ridnym, розповіла про підготовку до конкурсу та фінансові витрати. Про це вона сказала в проєкті "Наодинці з гламуром".

Артистка зізналася, що поки що витрат немає, оскільки команда тільки формує бюджет і збирає ідеї. Усі учасники проєкту працюють на волонтерських засадах, сподіваючись на майбутню оплату.

LELÉKA зазначила, що для участі в конкурсі потрібні великі кошти, про які вона раніше й уявити не могла. Після остаточного формування бюджету співачка планує шукати спонсорів, щоб підготувати гідний номер і не залишитися в боргах.

"Суми величезні. Все на "Євробаченні" коштує дорого. Це додає драйву і трохи ризику", - поділилася артистка.

"Євробачення-2026" — головне

На даний момент вже всі 35 країн-учасниць представили пісні. Букмекери оновили рейтинги потенційних переможців Євробачення-2026. Більше місяця абсолютним лідером залишається Фінляндія — ймовірність її перемоги оцінюють у 29%. У топ-5 найкращих також входять Франція, Данія, Греція та Швеція.

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA представила фінальну версію пісні "Ridnym", яка прозвучить на конкурсі у Відні.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

