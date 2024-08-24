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Кремль і Марченко: який вигляд має колекція годинників зрадника Медведчука

Олена Кюпелі
24 серпня 2024, 14:37
116
Хто захоче купити годинник з обличчям Оксани Марченко - залишається загадкою.

Оксана Марченко, Віктор Медведчук
Оксана Марченко і Віктор Медведчук беззаперечні зрадники України/ колаж: Главред, фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

Колекція годинників Віктора Медведчука, оцінена в 10,6 млн грн, виставлена на онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума, на своїй сторінці в Telegram.

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"Колекція наручних годинників державного зрадника Віктора Медведчука, що складається з 20 лотів, уже виставлена на Prozorro. Продажі. АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Серед найдорожчих лотів:

  • "Breguet 4416К" - оцінений у понад 1,8 млн грн
  • "Patek Philippe" - оцінений у понад 1,2 млн грн
  • "Dolce & Gabbana" - оцінений майже в 1 млн грн

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, "Москва Кремль" - у 17,5 тис. грн.

Колекцію годинників Медведчука буде пущено з молотка
Колекція годинників Медведчука буде пущена з молотка / Фото prozorro.sale/

Зазначається, що кожен охочий може взяти участь в аукціонах, крім осіб, пов'язаних із державою-агресором.

Колекцію годинників Медведчука буде пущено з молотка
Колекція годинників Медведчука буде пущена з молотка / Фото prozorro.sale/

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій.

Колекцію годинників Медведчука буде пущено з молотка
Колекція годинників Медведчука буде пущена з молотка / Фото prozorro.sale/

Хто такий Віктор Медведчук?

Медведчук Віктор Володимирович - колишній український проросійський політик, державний і громадський діяч, який має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним, бізнесмен. Народний депутат України II-IV і IX-го скликань, один із керівників забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".

В Україні звинувачують за колабораціонізм, українофобні та проросійські погляди, родинні зв'язки з Путіним, а також критикують за недекларування майна. Звинувачують у саботуванні захисту Василя Стуса (був його адвокатом), що сприяло тюремному ув'язненню поета та його смерті в радянському карцері.

10 січня 2023 р. був позбавлений громадянства України Володимиром Зеленським. 13 січня 2023 року Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандата Медведчука, пише Вікіпедія.

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Зазначимо, дружина зрадника Медведчука Оксана Марченко вирішила змінити імідж. Після численних пластичних операцій і косметичних процедур вона абсолютно втратила схожість зі своєю колишньою зовнішністю часів її зйомок у "Х-факторі". На свіжому фото кума Путіна показала себе зі стриманим макіяжем і новим кольором волосся.

А також Андрій Хливнюк згадав про свою роботу зі скандальною телеведучою, запроданкою Оксаною Марченко. У далекому 2015 році Хливнюк був у журі талант-шоу Х-фактор, де Марченко була ведучою. За словами Хливнюка, вже тоді він намагався не спілкуватися з Марченко.

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