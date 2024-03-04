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Пропагандистку Медведчука взяли на топ-посаду при МОЗ: звільнився весь відділ

Яна Ставська
4 березня 2024, 22:56оновлено 4 березня, 23:30
Гордійко відповідала за проросійський контент на ZIK і NewsOne.
Пропагандистку Медведчука взяли на топ-посаду при МОЗ: звільнився весь відділ
Пропагандистка пробралась на державну посаду / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Телеграм Сергія Стерненка

Шефредакторка медведчуківського телеканалу ZIK Дар’я Гордійко очолила відділ комунікацій ДУ "Центр громадського здоров’я" при МОЗ. На знак протесту пʼятеро працівників з установи звільнилися, йдеться у публікації Інституту масової інформації.

Співробітники "Центру" намагалися донести до керівництва неприпустимість взяття на посаду Гордійко, однак їм відповіли, що "ЦГЗ - аполітична організація". Тому усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ.

За словами працівників ЦГЗ, Гордійко призначили 22 січня 2024 року, і вона відразу не розповідала, де працювала до цього. Дізналися про минуле пропагандистки з інтернету.

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Що таке Центр громадського здоров’я України

Державна установа "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" (ЦГЗ) – санітарно-профілактичний заклад охорони здоров’я.

ЦГЗ виконує функції головної установи МОЗ у галузі громадського здоров’я та протидії небезпечним, особливо небезпечним, інфекційним та неінфекційним захворюванням, біологічного захисту та біологічної безпеки, імунопрофілактики, лабораторної діагностики інфекційних недуг, гігієнічних та мікробіологічних аспектів здоров’я людини, пов’язаних із довкіллям, національного координатора Міжнародних медико-санітарних правил, координації реагування на надзвичайні ситуації у секторі громадського здоров’я, пише Інститут масової інформації.

Окремо колектив скаржиться на некомпетентність Гордійко, яка, за словами комунікаційників, "втручалася в усе, уповільнюючи та скасовуючи багато процесів".

Після того, як чинний гендиректор ЦГЗ Михайло Росада відповів, що "ми при Януковичі ж усі жили і працювали - і нічого", пʼятеро співробітників звільнилися.

Хто така Дарʼя Гордійко

Гордійко призначили шефредакторкою "ZIK" одразу після купівлі каналу Віктором Медведчуком. Вона відповідала за "новини" на телеканалі, які були насичені антиукраїнською пропагандою.

Як пише активіст Сергій Стерненко, у липні 2019 року Гордійко звільнила випускового редактора Ігора Кримова, бо він дав у ефір трансляцію протесту проти реєстрації російських агентів Портнова і Шарія кандидатами у народні депутати.

Стерненко закликав міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка пояснити ситуацію.

Канали Медведчука і проросійська пропаганда

2018 року Тарас Козак купив канали "112 Україна" і "NewsOne", а 2019 року було оголошено про купівлю у політика Петра Димінського медіахолдингу "ZIK".

Того ж дня оголошено про створення холдингу "Новини", куди окрім "ZIK" включено "112 Україна" і "NewsOne". Генерального продюсером холдингу став російський медіапродюсер Олексій Семенов.

Канали, що входили до холдингу, отримали неофіційну назву "телеканали Медведчука". Це сталося через те, що Медведчук був давнім політичним і бізнес-партнером Козака, канали почали активно "обслуговувати" як самого Медведчука, так і його проросійську партію ОПЗЖ.

Канали висвітлювали суспільно-політичні події в країні через російський "порядок денний" і поширювали кремлівську пропаганду.

Зокрема, у липні 2019 року було анонсовано пропагандистський телеміст "Треба поговорити", який намагались організувати "NewsOne" та російський канал "Росія-24". Президент Зеленський заявив, що не дасть таким "людям, як Медведчук, монополізувати українське ТБ".

Усю "сітку" Медведчука було заблоковано у лютому 2021 року. "Перший незалежний", сформований з пропагандистів вже після масового блокування каналів ОПЗЖ, припинив мовлення у день повномасштабного вторгнення Росії.

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Віктор Медведчук МОЗ пропаганда
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