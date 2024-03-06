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Медведчук вимагає повернути йому громадянство України й депутатський мандат - ЗМІ

Юлія Закрепа
6 березня 2024, 08:58
Медведчук у своєму позові він вимагав повернення паспорта для себе та для інших депутатів-зрадників.
Медведчук вимагає повернути йому громадянство України й депутатський мандат - ЗМІ
Медведчук хоче повернути українське громадянство / колаж: Главред, фото: УНІАН, СБУ

Колишній депутат від забороненої ОПЗЖ та підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук, який наразі перебуває в Росії, в українських судах вимагає повернути йому громадянство й депутатський мандат.

"У публічному полі Медведчук звинувачує Україну в небажанні завершити війну - мовляв, це українська влада "нескінченну кількість разів заявляє, що ніякий мир їй не потрібен - а тільки більше зброї та грошей", - йдеться у повідомленні hromadske.

Натомість, за даними журналістів, Медведчук знову хоче опинитися в Україні, і прямо зараз в українських судах вимагає повернути йому громадянство й депутатський мандат, а також зняти санкції, накладені РНБО.

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Зазначається, що за місяць після позбавлення громадянства України та депутатського мандата Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду. У своєму позові він вимагав повернення паспорта для себе та для інших депутатів-зрадників. Медведчук стверджував, що указ Зеленського був "незаконним, безпідставним, свавільним та ухваленим із порушенням норм Конституції України".

У березні минулого року Верховний Суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у справі - засідання у ній тривають до сьогодні.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук зареєстрував в РФ антиукраїнську "ГО". Новостворену "громадську організацію" очолили сам обвинувачений у держзраді екснардеп України та пропагандист Денис Жарких. ГО "Другая Украина" проводить у країні-агресорці РФ публічні антиукраїнські заходи.

Медведчук коректував плани ФСБ щодо створення окупаційних режимів в Україні. Кум Путіна своєю рукою вносив корективи у план ФСБ "Промінь", у якому йшлося про агентурні проникнення і створення окупаційних режимів на території України.

Хто такий Віктор Медведчук?

Медведчук Віктор Володимирович - колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч, який має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним, бізнесмен. Народний депутат України II—IV та IX-го скликань, один з керівників забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".

В Україні звинувачується за колабораціонізм, українофобні й проросійські погляди, родинні зв'язки з Путіним, а також критикується за недекларування майна. Звинувачують у саботуванні захисту Василя Стуса (був його адвокатом), що посприяло тюремному ув'язненню поета та його смерті в радянському карцері.

10 січня 2023 року був позбавлений громадянства України Володимиром Зеленським. 13 січня 2023 року Верховна Рада, конституційною більшістю позбавила мандата Медведчука, пише Вікіпедія.

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