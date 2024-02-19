Незважаючи на рак: у принца Гаррі "нульові" шанси повернутися до королівських обов'язків

Королівський двір серйозно образився на одкровення принца Гаррі.

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Швидкий приїзд Гаррі може вказувати на серйозність ситуації / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Букінгемський палац розкритикував ідею про те, що принц Гаррі коли-небудь повернеться до королівської сім'ї.

Королівські джерела стверджують, що в герцога Сассекського "немає шляху назад" на тлі публічного відходу його і дружини Меган Маркл у 2020 році та нападок, які почалися після цього, на королівську сім'ю, пише Page Six.

Джерело додало, що існує "нульова ймовірність", що Гаррі буде дозволено допомагати, поки його батько, король Карл III, проходить лікування від раку, а його невістка Кейт Міддлтон відновлюється після операції на черевній порожнині.

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Раніше цього тижня стало відомо, що Гаррі, п'ятий у черзі на престол, буде готовий відзвітувати про виконання королівських обов'язків, якщо його про це попросять.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів із Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

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