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Принц Вільям заздрить Гаррі: експерт розкрив пікантні подробиці королівських відносин

Олена Кюпелі
28 лютого 2024, 05:00
Ігри були створені Гаррі в 2014 році, коли він ще працював разом зі своїм старшим братом і невісткою Кейт Міддлтон.
Принц Гаррі не хотів бачити свою мачуху
Принц Гаррі ще в своїх мемуарах згадував заздрість Вільяма / Колаж Главред, фото Instagram / princeharryofengland

Принц Вільям не в захваті від успіху "Ігор Нескорених" принца Гаррі.

Виступаючи в спеціальному випуску ABC News "Місія принца Гаррі: життя, сім'я та Ігри нескорених", який зараз транслюється на Hulu, британський журналіст Роберт Джобсон заявив, що успіх мультиспортивна подія, заснована герцогом Сассекським, зробила Вільяма заздрісним.

"Він був дуже успішним з самого початку", - сказав Джобсон. "Це недешево, це коштує багато грошей, і Гаррі зміг продовжувати збирати ці гроші протягом усього цього періоду, що вражає", - цитує його Page Six.

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"Але я думаю, що була якась заздрість щодо того, наскільки добре все пройшло", — додав він. "Я думаю, що Вільям був здивований тим, наскільки подія мала такий успіх, скільки грошей було вкладено в неї і скільки урядів взяло участь у цьому".

Ігри були створені Гаррі в 2014 році, коли він ще працював разом зі своїм старшим братом і невісткою Кейт Міддлтон в якості покровителя Королівського фонду герцога і герцогині Кембриджських і принца Гаррі.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: Принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого Короля Великобританії Чарльза.

42-річна Меган Маркл стала четвертим покровителем після весілля з Гаррі в 2018 році.

До слова, Гаррі також торкнувся теми заздрості Вільяма у своїх мемуарах 2023 року "Запасний".

Гаррі стверджує, що 41-річний принц Уельський "виглядав вкрай роздратованим", коли вперше почув про ідею "Ігор Нескорених", і скаржився, що це призведе до виснаження коштів з їхнього фонду.

Гаррі дратувався, назвавши претензії "абсурдними", і пояснив, що фінансування надходитиме від Фонду Endeavour, відділення, яке він "створив спеціально для реабілітації ветеранів", а також від донорів.

Нагадаємо, раніше, зі слів інсайдера, стало відомо, що принц довго розмірковував про те, що відбувається з ним і Меган з тих пір, як пара вийшла зі складу королівської сім'ї. І Гаррі прийшов до висновку, що інтерес до них прикутий тільки в контексті родичів короля Чарльза ІІІ. А тепер, щоб уникнути фінансового краху потрібно помиритися з королівською родиною.

Також стало відомо, що король Чарльз III відчайдушно хоче помиритися зі своїм сином принцом Гаррі після того, як у нього діагностували рак.

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принц Гаррі новини шоу бізнесу
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