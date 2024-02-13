Не хотів бути в одній кімнаті: принц Гаррі уникав члена королівської сім'ї

Принц Гаррі за безліч років так і не змінив своєї думки.

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Принц Гаррі не хотів бачити свою мачуху / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland

Принц Гаррі все ще відчуває неприязнь до своєї мачухи - королеви Камілли.

За інформацією Page Six, так вважає її давня подруга. Рудоволосий член королівської сім'ї, який минулого тижня провів у Лондоні всього 24 години в гостях у свого хворого на рак батька, короля Карла III, як повідомляється, хотів триматися на відстані від Камілли.

Гаррі "вважав за краще не перебувати в одній кімнаті зі своєю мачухою, коли говорив із королем про діагноз раку", - написала подруга Камілли Петронелла В'ятт у колонці в The Telegraph Monday.

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Автор також заявив, що для 39-річного Гаррі це була "втрачена величезна можливість" протягнути "оливкову гілку" своїй мачусі.

Почуття герцога Сассекського до 76-річної Камілли були чітко викладені в його вибухових мемуарах "Запасний", в яких він назвав її "небезпечною" і "лиходійкою".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів з Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

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