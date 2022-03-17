Кошовий розповів, про що спілкується з Зеленським під час війни і в якому стані президент

Євген Кошовий / соцмережі, колаж Главред

Відомий актор шоу Квартал 95 і друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий зізнався, як зараз спілкується з ним під час війни.

В програмі Слава+ Кошовий розповів, як відправляє інформацію Зеленському від фанатів, де знаходяться російські війська в Україні.

Кошовий поділився, що щодня листується з Володимиром Зеленським.

"Ми листуємося майже кожен день, я ж виходжу в магазин. Люди кажуть: передайте, будь ласка, привіт, скажіть, щоб він тримався, ми за нього. Я просто йому передаю думку наших громадян. Йому пишу, він у відповідь пише. Наступного дня, коли йду в магазин, запитують, як він, я кажу – тримається, за ним вся Україна, він – це Україна", – розповів Євген.

Кошовий додав, що листування з другом-президентом складається не тільки з добрих слів.

Також Євген Кошовий передає Зеленському інформацію про розташування російських військ, яку отримує також від фанатів.

"Ми пару раз перекидали йому інформацію дуже важливу. Коли люди з певних точок обстрілювали, вони говорили: у нас тут орків купа, там купа орків. Ми все це передавали і я сподіваюся, що це допомогло і ці колони були успішно розвалені", – додав Кошовий.

Кошовий напередодні розповів, що Зеленський завжди був таким, за ним завжди йшла правда.

Він додав, що Зеленському варто довіряти як гаранту державного суверенітету, територіальної цілісності України і свободи українців.

"Він завжди був таким. За ним завжди йшла правда, хто б що не говорив. За нами йшла правда і ми завжди вірили в це. Якби ми не повірили у Володимира Олександровича в 2003-2005 роках, я маю на увазі початок "95-го кварталу", то у нас нічого б не вийшло. Він завжди такий, який є, таким і залишається. А зараз він став ще міцнішим, бо він розуміє, що за ним вся Україна. Він розуміє всі свої вчинки і все, що відбувається", – прокоментував Кошовий.

читайте також"Сльози течуть рікою": Настя Каменських змусила плакати всю Україну через пісню про війну

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

Читайте також: