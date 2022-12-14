Королі з народу: принц Вільям і Кейт Міддлтон представили сімейну різдвяну листівку

Фанати мимоволі порівняли картку з тим, як публіці себе представляють Меган і Гаррі.

Принц і принцеса Уельські представили першу різдвяну листівку в новому статусі / instagram.com/princeandprincessofwales

Поки принц Гаррі і Меган Маркл на честь свята піаряться на британській королівській родині за допомогою серіалу на Netflix, принц Вільям і Кейт Міддлтон на своїй сторінці в Instagram представили сімейну різдвяну листівку - вперше в статусі принца та принцеси Уельських.

Знімок, який королівська сім'я обрала для святкової картки, був виконаний одним з офіційних королівських фотографів Меттом Порто. Фотографія зроблена в Норфолку під час сімейної прогулянки.

Примітно, що новий титул Уельських, головних претендентів на королівський престол, наклали на Вільяма та Кейт підвищені обов'язки. Це стало помітно і напередодні Різдва, адже раніше Міддлтон, чиїм давнім хобі є фотографія, сама робила знімки своєї сім'ї та близьких, які пізніше використовувалися для листівок.

На фото, яке Уельські вибрали в цьому році для святкової картки, вся сім'я, Кейт, Вільям, Джордж, Шарлотта та Луї, одягнені в простий одяг: дорослі - в сорочки і джинси, діти - в футболки і шорти. Вони йдуть, взявшись за руки, і широко посміхаються в камеру.

У коментарях вже оцінили скромність святкового образу Уельських, який вони намагаються підтримувати в житті і на публіці.

Принц і принцеса Уельські представили першу різдвяну листівку в новому статусі / instagram.com/princeandprincessofwales

Раніше різдвяну листівку вперше в статусі короля і королеви Великобританії представили Чарльз III і Камілла. Примітно, що вони використали для цього дуже знакове фото.

Між тим бунтівні герцоги Сассекські продовжують поливати брудом своїх вінценосних родичів - Меган Маркл висміяла покійну королеву Єлизавету II.

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