Королі з народу: принц Вільям і Кейт Міддлтон представили сімейну різдвяну листівку

Поки принц Гаррі і Меган Маркл на честь свята піаряться на британській королівській родині за допомогою серіалу на Netflix, принц Вільям і Кейт Міддлтон на своїй сторінці в Instagram представили сімейну різдвяну листівку - вперше в статусі принца та принцеси Уельських.
Знімок, який королівська сім'я обрала для святкової картки, був виконаний одним з офіційних королівських фотографів Меттом Порто. Фотографія зроблена в Норфолку під час сімейної прогулянки.
Примітно, що новий титул Уельських, головних претендентів на королівський престол, наклали на Вільяма та Кейт підвищені обов'язки. Це стало помітно і напередодні Різдва, адже раніше Міддлтон, чиїм давнім хобі є фотографія, сама робила знімки своєї сім'ї та близьких, які пізніше використовувалися для листівок.
На фото, яке Уельські вибрали в цьому році для святкової картки, вся сім'я, Кейт, Вільям, Джордж, Шарлотта та Луї, одягнені в простий одяг: дорослі - в сорочки і джинси, діти - в футболки і шорти. Вони йдуть, взявшись за руки, і широко посміхаються в камеру.
У коментарях вже оцінили скромність святкового образу Уельських, який вони намагаються підтримувати в житті і на публіці.
Раніше різдвяну листівку вперше в статусі короля і королеви Великобританії представили Чарльз III і Камілла. Примітно, що вони використали для цього дуже знакове фото.
Між тим бунтівні герцоги Сассекські продовжують поливати брудом своїх вінценосних родичів - Меган Маркл висміяла покійну королеву Єлизавету II.
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