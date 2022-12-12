Король Чарльз III і королева Камілла представили святкову листівку зі знаковим фото

Різдвяну картку вперше прикрашає нові король та королева Британії.

Король Чарльз III і королева-консорт Камілла випустили першу офіційну різдвяну листівку в статусі короля і королеви Великобританії / instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III зайняв британський престол 10 вересня 2022 року, через два дні після смерті матері, королеви Єлизавети II. І хоч офіційна коронація пройде навесні 2023 року, він та його дружина Камілла, яка тепер носить титул королеви-консорта, приступили до виконання королівських обов'язків.

У період новорічних свят королівська сім'я має цілих ряд звичаїв, серед яких випуск різдвяної листівки. Раніше їх випускали з портретами всієї королівської сім'ї, портретом Єлизавети II і принца Філіпа, тощо.

Сьогодні на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram показали, як виглядатиме листівка цього року. Вперше її прикрасили Чарльз і Камілла в статусі короля та королеви.

Фотопортрет, який був використаний в якості ілюстративного матеріалу, був виконаний іменитим фотографом, який спеціалізується на зйомці королівських осіб і знаменитостей, Саміром Хуссейном.

Примітно, що знімок був зроблений за 5 днів до смерті королеви Єлизавети II, 3 вересня. Тоді Чарльз і Каміла, які ще носили титул Уельських, відвідали збори в Бремарському Королівському Хайленді.

Король Чарльз III і королева-консорт Камілла на різдвяній листівці 2023 / instagram.com/theroyalfamily

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