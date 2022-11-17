Принцеса Кейт Міддлтон зворушливо поспілкувалося з дівчинкою-біженкою в Британії

Дружина принца Уельського Вільяма, герцогиня Кейт Міддлтон провела ексклюзивну зустріч з українськими біженцями в місті Редінг.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон провела зустріч з українськими біженцями на своїй малій батьківщині - англійське місто Редінг. Відповідний відеоролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі Королівської сім'ї.
Українці вітали вінценосну особу з короваєм, сіллю і малюнками від дітей, які виявилися біженцями через повноцінне вторгнення РФ в Україну.
Принцеса сяяла посмішками і навіть обнялася з п'ятирічною дівчинкою, які вручили їй малюнок з написом: "Кейт, я люблю тебе".
Британські ЗМІ, до слова, повідомляли - візит Кейт Міддлтон відбувся після того, як "Королівський фонд принца і принцеси Уельських" скликав круглий стіл і вирішив підтримати стратегію першої леді України Олени Зеленської стосовно психічного здоров'я і благополуччя українських біженців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що подружжя принца і принцеси уельських планує поповнення в родині - Інсайдер натякнув на те, що принц Вільям змінив гнів на милість, і від принцеси Кетрін варто очікувати приємних новин.
Також інша невістка короля Чарльза III Меган Маркл розповіла, як осоромилася під час інтерв'ю з Періс Хілтон, через що їй довелося вибачатися перед світською левицею за своє стереотипне мислення.
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