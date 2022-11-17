Принцеса Кейт Міддлтон зворушливо поспілкувалося з дівчинкою-біженкою в Британії

Кейт Міддлтон / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон провела зустріч з українськими біженцями на своїй малій батьківщині - англійське місто Редінг. Відповідний відеоролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі Королівської сім'ї.

Українці вітали вінценосну особу з короваєм, сіллю і малюнками від дітей, які виявилися біженцями через повноцінне вторгнення РФ в Україну.

Принцеса сяяла посмішками і навіть обнялася з п'ятирічною дівчинкою, які вручили їй малюнок з написом: "Кейт, я люблю тебе".

Британські ЗМІ, до слова, повідомляли - візит Кейт Міддлтон відбувся після того, як "Королівський фонд принца і принцеси Уельських" скликав круглий стіл і вирішив підтримати стратегію першої леді України Олени Зеленської стосовно психічного здоров'я і благополуччя українських біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що подружжя принца і принцеси уельських планує поповнення в родині - Інсайдер натякнув на те, що принц Вільям змінив гнів на милість, і від принцеси Кетрін варто очікувати приємних новин.

Також інша невістка короля Чарльза III Меган Маркл розповіла, як осоромилася під час інтерв'ю з Періс Хілтон, через що їй довелося вибачатися перед світською левицею за своє стереотипне мислення.

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