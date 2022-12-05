УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Королівський біограф розкрив образливе прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл при британському дворі

5 грудня 2022, 14:41
Герцоги Сассекські стали персонами нон-грата, незважаючи на підвищене заступництво з боку покійної Єлизавети II.
Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл мають особливе прізвисько серед членів британської королівської сім'ї / ua.depositphotos.com

Британський письменник, політик і неофіційний Королівський біограф Гайлс Брандрет, який водив дружбу з чоловіком королеви Єлизавети II, принцом Філіпом, написав біографічну книгу про покійну королеву під назвою Єлизавета: інтимний портрет.

Окрема глава в біографії королеви присвячена її відносинам з принцом Гаррі, і, пізніше, з Меган Маркл, цитує письменника Mirror. Брандрет розповів, що Єлизавета підтримувала Гаррі в його прагненні побудувати власне життя з дружиною за межами Букінгемського палацу.

"Правда полягає в тому, що коли її онук сказав їй, що одружується з Меган Маркл, вона була в захваті від цієї перспективи. Їй подобалася Меган, і вона говорила про це багатьом людям. І вона зробила все можливе, щоб Меган відчувала себе бажаною", - йдеться в книзі.

Однак, після всіх скандалів, учинених Сассекськими при дворі, не всі члени королівської сім'ї так благодушно налаштовані до бунтівних герцогів.

Біограф зазначає: у кожного в Букінгемському палаці є своє "кодове" прізвисько. Принца Гаррі та Меган Маркл називають "особами, що живуть за кордоном". Також існує стандартна відповідь для всіх членів королівської сім'ї, якщо їх запитують про "американських" герцогів. Все, що вони можуть сказати на публіці, це: "Ми бажаємо їм всього найкращого".

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй "найпалкіший поцілунок у її житті".

Інші новини:

шоу-бізнес принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:46

Окупанти запустили по Україні уже другу хвилю ракет – Кім

15:30

Що потрібно встигнути зробити кожному знаку до Нового року – поради астрологаВідео

15:07

В Україні екстрені відключення після ракетного удару РФ: які області знеструмленіВідео

15:06

На територію України летить близько 100 ракет – військовослужбовець КарасьВідео

14:56

Вибухи на військовому аеродромі Енгельс в Росії: у Путіна зробили заяву щодо ситуаціїВідео

Реклама
14:46

ЗСУ зірвали уже 7 "дедлайнів" ворога: Сирський пояснив, навіщо окупанти так рвуться у БахмутВідео

14:41

Королівський біограф розкрив образливе прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл при британському дворі

14:36

Повня 8 грудня 2022: Близнюкам - популярність, Скорпіонам - сварки, Тельцям - допомогаВідео

14:17

Коли і чим закінчиться війна в Україні: чат із полковником запасу Романом Світаном

14:14

"У небі багато ракет": РФ завдає масованого удару по Україні – перші подробиціВідео

14:12

Телебачення Торонто. Чому в мене вимкнули світло, а в сусіда ні?Відеоблоги

14:12

Армія України знищила "найрезультативніший" екіпаж Ка-52 окупантів РФВідео

13:57

Перед вторгненням жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ РФ - Зеленський

13:54

Партизани розповіли про ліквідацію двох систем С-300 РФ у Маріуполі: окупанти рахують втратиВідео

13:52

Гороскоп на завтра 6 грудня 2022: Тельцям - вихід із зони комфорту, Дівам - зміни

13:51

Герої нового часу, музичні колаборації та теплі бесіди: 1+1 готує різдвяний проєкт "Ти не один"

13:32

"Земля кругла": у Зеленського прокоментували "бавовну" на військових аеродромах РФВідео

13:18

Макрон побачив образу в очах Путіна і заговорив про "великий російський народ"

13:18

Війська РФ після призначення Суровікіна змінили тактику на Донбасі - СирськийВідео

13:02

Окупанти готуються до евакуації з Криму: планують вивезення музейних експонатівВідео

Реклама
12:34

Українська діабетична Федерація та ІТ-стартап CheckEye презентують нову діагностичну технологію в ЄС новости компании

12:17

"З Днем волонтера": у ПС ЗСУ відреагували на вибухи на військовій базі РФ в ЕнгельсіВідео

12:16

Зеленський став "Людиною року" за версією Financial Times

11:58

Фантомні болі в області дотепності: права рука Лаврова Марія Захарова наїхала на Вайкуле та Пугачову

11:57

У Росії знайшли "зброю" проти HIMARS: шамани з Бурятії вже облаштовують халабуди для обрядівВідео

11:47

Гороскоп Таро для Близнюків на 2023 рік: астролог назвала найпереломніший і найприбутковіший місяціВідео

11:45

Favbet Foundation передав захисникам України ще один мікроавтобус

11:14

Хотів "вибити нечисть з рідної України": ЗСУ дали останній урок нахабному окупанту

11:11

Новорічний макіяж 2023: як привернути удачу в новому році за знаком Зодіаку за допомогою мейкапу

11:08

Світ - не лікар, а Путін не пацієнт: Зеленський відкинув заклики до перемовин з РосієюВідео

11:00

Гороскоп на тиждень 5-11 грудня 2022: Рибам - несподіванки і нерви, а Скорпіонам - розмови

10:41

+13 посеред грудня: синоптик назвав області, де спадуть морозиВідео

10:18

У Швеції вбили критика Кадирова блогера Абдурахманова

10:02

На базі ВПС РФ, звідки атакують Україну, прогриміли вибухи: удар припав по Ту-95 - ЗМІВідео

10:00

Гороскоп таро на тиждень 5-11 грудня 2022: Рибам - духовна щедрість, а Водоліям - спогади

09:28

Гороскоп на сьогодні 5 грудня 2022: Левам - труднощі, Терезам - гойдалки, а Рибам - прибуток

09:25

Дружині віддали труп з пробитим черепом: в РФ кувалдою стратили ще одного завербованого на війну "зека"

09:02

Путіна треба притягнути до відповідальності за військові злочини в Україні - МакронВідео

09:00

Жіночий гороскоп на тиждень 5-11 грудня: Меркурій і Венера насиплють труднощів, а Нептун допоможе

08:55

Агутін не захотів бути в одному кадрі з російським співаком Shaman, який оспівує війну в Україні

Реклама
08:34

Може спробувати стати церквою-мученицею: експерт пояснив, чому не можна просто заборонити УПЦ МПВідео

08:25

Сибір з покладами нафти в оренду: як Україні отримати репарації від РосіїПогляд

08:20

Україна отримає все, що потрібно для перемоги: ракети, бронетехніку і системи ПРО - ПодолякВідео

07:41

Поразки РФ на полі бою і ракети по інфраструктурі: у США заявили, що Путін не хоче перемовинВідео

07:21

Контрнаступ взимку відкриє для ЗСУ "вікно можливостей" для успіху - ISW

07:00

Гороскоп Таро для Овнів на 2023 рік: достаток, нова мрія та зустріч з коханою людиноюВідео

06:44

Минулої ночі РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю та Кривому Рогу: що відомо

06:20

День Святого Миколая 2022: історія свята, традиції та заборони дня

06:10

Які перспективи тотальної заборони діяльності УПЦ МППогляд

05:37

Як правильно пити воду вранці з користю для організму

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти