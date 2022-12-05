Королівський біограф розкрив образливе прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл при британському дворі

Герцоги Сассекські стали персонами нон-грата, незважаючи на підвищене заступництво з боку покійної Єлизавети II.

Принц Гаррі і Меган Маркл мають особливе прізвисько серед членів британської королівської сім'ї / ua.depositphotos.com

Британський письменник, політик і неофіційний Королівський біограф Гайлс Брандрет, який водив дружбу з чоловіком королеви Єлизавети II, принцом Філіпом, написав біографічну книгу про покійну королеву під назвою Єлизавета: інтимний портрет.

Окрема глава в біографії королеви присвячена її відносинам з принцом Гаррі, і, пізніше, з Меган Маркл, цитує письменника Mirror. Брандрет розповів, що Єлизавета підтримувала Гаррі в його прагненні побудувати власне життя з дружиною за межами Букінгемського палацу.

"Правда полягає в тому, що коли її онук сказав їй, що одружується з Меган Маркл, вона була в захваті від цієї перспективи. Їй подобалася Меган, і вона говорила про це багатьом людям. І вона зробила все можливе, щоб Меган відчувала себе бажаною", - йдеться в книзі.

Однак, після всіх скандалів, учинених Сассекськими при дворі, не всі члени королівської сім'ї так благодушно налаштовані до бунтівних герцогів.

Біограф зазначає: у кожного в Букінгемському палаці є своє "кодове" прізвисько. Принца Гаррі та Меган Маркл називають "особами, що живуть за кордоном". Також існує стандартна відповідь для всіх членів королівської сім'ї, якщо їх запитують про "американських" герцогів. Все, що вони можуть сказати на публіці, це: "Ми бажаємо їм всього найкращого".

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй "найпалкіший поцілунок у її житті".

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