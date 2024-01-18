Королева суворо відмовила Байдену в побутовому проханні: стали відомі деталі інциденту

Дружина американського президента згадала, як пройшов прийом у королеви Великобританії.

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Джо Байден хотів допомогти Королеві / Колаж Главред, фото Instagram / potus, theroyalfamily

У новій книзі Роберта Хардмана "Становлення короля: король Карл III і сучасна монархія" королівський біограф поговорив з першою леді США Джилл Байден і докладно розповів про історичний візит президента США з дружиною до покійної Королеви Єлизаветі.



Як пише New York Post, перша леді Сполучених Штатів та президент Джо Байден сіли випити чаю з британським монархом під час свого візиту до США у 2021 році. До слова, це стало останньою їх зустріччю перед смертю королеви в замку Балморал 8 вересня 2022 року.

"Для Байденів найзаповітнішим спогадом назавжди залишиться чаювання з королевою в Віндзорському замку за рік до її смерті", — написав 59-річний Хардман в книзі.

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Зокрема, він також поділився цікавим інцидентом, який трапився під час чаювання. Байден згадала, як президент США намагався допомогти королеві під час церемонії, але королівська особа, яка завжди була прикладом етикету, відмовилася.

"Ми піднялися в її апартаменти. У неї був великий чайник. І Джо сказав їй:"Дозвольте мені допомогти". Однак королева була дуже категорична. "Ні ні ні. Сидіть", - сказала вона президенту. "Я буду пригощати вас", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Королівський експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості- Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Також, після коронації Чарльза III, Королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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