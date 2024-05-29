Король "розчавлений і знищений": королеву викрили на зрадах

Журналіст написав про те, що королева Летисія зрадила свого чоловіка.

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Королеву Летисію звинуватили в зраді / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/queenletizia

Король Іспанії Феліпе VI був "розчавлений і знищений" через свою дружину, королеву Летісію, яка нібито зраджувала йому зі своїм старим коханцем, який, згідно з новою книгою, колись був її зятем.

За даними видання Page Six, іспанський журналіст Хайме Пеньяф'єль стверджує в книзі "Мовчання Летисії", яка з'явилася у вівторок у місцевих магазинах, що 51-річна королева відновила свій роман зі своїм "коханцем" Джеймі дель Бурго під час поїздки до Нью-Йорка 2011 року.

Досвідчений репортер пише, що 56-річний Феліпе "знав, що Летисія зраджувала йому в режимі реального часу", оскільки її охоронці були зобов'язані розкрити її місцезнаходження.

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Хто така королева Летисія Королева Іспанії Летисія - королева-консорт Іспанії, дружина короля Філіпа VI. Леді Летисія - старша дочка журналіста Хесуса Хосе Ортіса Альвареса і медсестри Марії Паломи Рокасолано Родрігес. За даними Вікіпедії, Летисія вийшла заміж за короля Іспанії 22 травня 2004 року в кафедральному соборі Санта-Марія ла Реаль де ла Альмудена в Мадриді.

Пеньяфьель повідомляє, що охоронці були присутні, коли Летиція відвідала Нью-Йорк зі своїм імовірним коханцем, з яким вона зустрічалася до зустрічі з Феліпе.

"Того дня її супроводжували її вірні супроводжуючі, які, поза всяким сумнівом, передадуть звіт до Міністерства внутрішніх справ або до палацу Сарсуели", - пише він, зазначаючи, що ця новина залишила Феліпе "розчавленим і знищеним".

Примітно, що пізніше дель Бурго одружився з сестрою Летиції Тельмою Ортіс.

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