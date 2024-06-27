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Покемони та Хелоу Кітті: Чарльз III пригостив імператора Японії фірмовим гумором

Анна Підгорна
27 червня 2024, 03:05
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У невимушеній світській бесіді британський монарх продемонстрував дивовижні пізнання в популярній культурі.
Чарльз III
Чарльз III новини - як пройшов банкет на честь імператора Японії Нарухіто / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Імператор Японії Нарухіто разом зі своєю дружиною відвідали Велику Британію, на честь чого король Чарльз III дав урочистий банкет у Букінгемському палаці. Вишукане товариство під час вечері монарх розважав невимушеними жартами.

Про це повідомляє видання Metro. Так світська бесіда завела Чарльза III в міркування про риболовлю. Король поскаржився, що в цьому хобі його переслідують невдачі.

Потім він використав як каламбур посилання до популярного японського аніме "Покемони", а точніше до його слогану: "Мені шкода повідомляти, що останнім часом мені не щастить із риболовлею. Фраза про покемонів "треба зловити їх усіх" (gotta catch 'em all - прим. редактора) може сподобатися моїм онукам, але для мене це, мабуть, мрія".

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Журналісти також зазначили, що монарх говорив і про інший культовий японський мультфільм Hello Kitty. У такий спосіб Чарльз III продемонстрував не тільки повагу до популярної культури Країни, де сходить сонце, а й увагу до захоплень його улюблених онуків.

Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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