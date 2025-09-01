Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

Федінчик і Денисенко не припинили спілкування повністю.

Наталка Денисенко новини - акторка та Андрій Федінчик показалися разом / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko, instagram.com/andreyfedinchik

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик разом відвідали захід

Колишнє подружжя об'єднав їхній спільний син

У травні сім'я українських акторів, Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, розпалася. Це був непростий період для обох, але тепер уже колишнє подружжя вчиться співіснувати гармонійно і мирно.

Раніше Наталка розповідала, що Андрій активно бере участь у вихованні їхньої спільної дитини. Сьогодні син артистів пішов до другого класу.

У школі на урочистій лінійці були присутні і Денисенко, і Федінчик - кадри із заходу з'явилися в блозі акторки. Батьки маленького Андрія навіть позували разом для фото. Це - їхня перша спільна публічна поява після розлучення.

Наталка Денисенко із сином Андрієм / instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко новини - акторка та Андрій Федінчик показалися разом / instagram.com/natalka_denisenko

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

