Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

Коротко:
- Наталка Денисенко та Андрій Федінчик разом відвідали захід
- Колишнє подружжя об'єднав їхній спільний син
У травні сім'я українських акторів, Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, розпалася. Це був непростий період для обох, але тепер уже колишнє подружжя вчиться співіснувати гармонійно і мирно.
Раніше Наталка розповідала, що Андрій активно бере участь у вихованні їхньої спільної дитини. Сьогодні син артистів пішов до другого класу.
У школі на урочистій лінійці були присутні і Денисенко, і Федінчик - кадри із заходу з'явилися в блозі акторки. Батьки маленького Андрія навіть позували разом для фото. Це - їхня перша спільна публічна поява після розлучення.
Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
