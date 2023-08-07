"Клон" Винника випустив ще один кліп в його стилі

Зараз український попспівак (і кумир "вовчиць") Олег Винник знаходиться в Німеччині і після довгого мовчання почав давати інтерв'ю, його колишній продюсер Олександр Горбенко займається просуванням Винниківського "клону" – якогось співака, який ховається під псевдонімом DISCOMAN.
Артист не показує своє обличчя, але при цьому точно скопіював сценічний образ Винника. І ось DISCOMAN випустив новий трек під назвою "Весільна" і кліп до нього.
А в кліпі показали нарізку з різних весіль - підготовку нареченої, її поцілунки з нареченим, кидання букета дівчатам, салюти і так далі. Періодично на екрані з'являвся і виконавець, але кожен раз оператор його знімав або зі спини, або не наводив камеру на обличчя.
Нагадаємо, раніше Олег Винник розповів, яка доля чекає його суперхіти, які були написані російською мовою - співак відповів, Чи буде він слідувати тренду з перекладом пісень українською.
Також співак вперше розкрив подробиці особистого життя - хто його дружина, чи є у них дитина, і чому не говорив про свою сім'ю раніше, коли був на піку слави.
До того друг Винника Роман Недзельський розкрив подробиці про його повернення в Україну. Зараз співак живе в Німеччині на роялті від своїх хітів, але, на думку Недзельського, точно повернеться в Україну.
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