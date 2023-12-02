Дівчинка на кожній фотографії виглядає незадоволеною і злою.

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Дочка Кіркорова знову незадоволена / Колаж Главред, фото KP.ru

Скандально відомий поп-співак і досвідчений путініст Філіп Кіркоров знову вивів у світ свою вічно незадоволену дочку Аллу-Вікторію.

За інформацією пропагандистського видання Kp.ru, Кіркоров з'явився з дочкою в її день народження на прем'єрі чергового російського новорічного кіно.

Його дочка там повинна була зіграти навіть якусь роль, але настрою їй це не додало. На презентації кінострічки вона стояло зі своїм звичним незадоволеним обличчям.

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Дочка Кіркорова з незадоволеним обличчям / Фото KP.ru

"Невелику роль дочки Кіркорова планувалося віддати його реальній дочці Аллі-Вікторії, але, за визнанням поп-короля, він не зміг умовити дівчинку зіграти в кіно, так як вона не хоче ставати актрисою", - написало видання.

Нагадаємо, раніше дівчинка вже потрапляла в скандал, коли огидно зреагувала на подарунок брата на свій день народження. На всіх фото дівчинка виглядає незадоволеною, злою і непривітною.

Раніше також дівчинка виглядала злою на дні народження свого брата Мартіна Кіркорова. Вона стояла з похмурим обличчям і всім своїм виглядом показувала невдоволення.

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