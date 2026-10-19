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"Зараз з колишнім": Лорак зробила несподівану заяву про Мурата Налчаджіоглу

Христина Трохимчук
19 жовтня 2026, 13:43
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Зрадниця України помирилася зі своїм колишнім чоловіком.
'Зараз з колишнім': Лорак зробила несподівану заяву про Мурата Налчаджіоглу
Ані Лорак - стосунки з Муратом Налчаджіоглу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу

Ви дізнаєтеся:

  • У яких стосунках Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу
  • Чому пара розлучилася

Скандально відома співачка-зрадниця Ані Лорак, яка багато років будує кар'єру в Росії та замовчує війну проти України, несподівано поділилася відвертими подробицями про своє особисте життя. Артистка розповіла росЗМІ про стосунки з колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу.

Через кілька років після болісного розлучення співачка та її колишній чоловік змогли знайти спільну мову заради виховання доньки Софії. Лорак заявила, що запорукою мирного спілкування стало вміння правильно встановлювати кордони.

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'Зараз з колишнім': Лорак зробила несподівану заяву про Мурата Налчаджіоглу
Ані Лорак - особисте життя / фото: instagram.com, Ані Лорак

"Головне - навчитися будувати правильні стосунки з усіма. У мене зараз із колишнім усе добре: ми знайшли спільну мову, бо в нас є дитина", - поділилася виконавиця.

Крім того, артистка звернулася до жінок із закликом не терпіти токсичних партнерів, заявивши, що кожна заслуговує на краще ставлення.

"Кожна дівчинка - справжня діва. Вона заслуговує на найкраще, а не на чоловіка, який завдає болю або поводиться як нарцис", - заявила Лорак.

'Зараз з колишнім': Лорак зробила несподівану заяву про Мурата Налчаджіоглу
Мурат Налчаджіоглу з дочкою Софією / фото: instagram.com, Мурат Налчаджіоглу

Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак - розлучення

Пара офіційно узаконила свої стосунки в серпні 2009 року, влаштувавши пишне весілля. Незабаром у подружжя народилася довгоочікувана донька Софія. Влітку 2018 року в пресу потрапили компрометуючі кадри, на яких Мурата Налчаджіоглу помітили в київському нічному клубі в компанії іншої жінки. Довгий час співачка зберігала мовчання, але в січні 2019 року пара офіційно оформила розлучення.

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Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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