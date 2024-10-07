Кіану Рівз ледь не розбився під час участі в автоперегонах

Дебют зірки "Матриці" та "Джона Віка" в професійних швидкісних заїздах ледь не обернувся для нього трагедією.

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Кіану Рівз новини - Кіану Рівз на автоперегонах ледь не потрапив в аварію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Канадський актор, режисер і музикант Кіану Рівз - давній шанувальник швидкої їзди. Наприклад, він є співвласником і співзасновником компанії з виробництва мотоциклів Arch Motorcycle і великим фанатом цього виду транспорту. Та нещодавно артист вирішив спробувати свої сили в автоперегонах.

Рівз узяв участь у професійних перегонах Toyota GR Cup, що проходили у США. Про це повідомляє видання Page Six.

60-річний актор фінішував із пристойним для новачка результатом - він посів 25 місце (з 35) і був кваліфікований на другий день перегонів. Однак нове захоплення принесло не тільки задоволення Рівзу, а й потенційну небезпеку.

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Приблизно в середині 45-хвилинних перегонів автомобіль Кіану Рівза зійшов з дистанції - його винесло на траву під час чергового повороту. Він дивом уникнув зіткнення з іншим автомобілем, і залишився при цьому цілим і неушкодженим. Актор повернув свою машину на трасу і продовжив перегони.

Хто такий Кіану Рівз? Кіану Рівз - канадський актор, кінорежисер, кінопродюсер і музикант (бас-гітарист). Найбільш відомий своїми ролями в кіносеріях "Матриця" (1999-2021) і "Джон Вік" (з 2014), а також у фільмах "Мій власний штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Швидкість" (1994), "Адвокат диявола" (1997), "Костянтин: Володар темряви" (2005) і "47 Ронін" (2013). Є найбільш високооплачуваним актором в історії кінематографу за співвідношенням суми разового гонорару до сукупної суми заробітку ($30 до $156 млн), повідомляє Вікіпедія.

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