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Розпашілу Жизель Бюндхен заскочили наодинці з потенційним коханцем

18 січня 2023, 15:29
Відносини моделі з чоловіком зіпсувалися після його рішення повернутися у великий спорт всупереч проханням Бюндхен.
Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен приписують роман з Хоакімом Валенте / instagram.com/gisele

Бразильська супермодель, колишній янгол Victoria's Secret і акторка Жизель Бюндхен останнім часом не сходить з перших шпальт таблоїдів - красуні наполегливо приписують розлучення з її чоловіком, гравцем в американський футбол Томом Бреді. Пара в шлюбі 13 років, разом вони виховують двох дітей.

І хоч ні Бюндхен, ні Бреді чутки про розставання не коментують, папараці помічають все більше ознак того, що бразильська модель знову самотня і готова облаштовувати своє особисте життя.

Зокрема їй приписують роман з тренером з джиу-джитсу Хоакімом Валенте - пару все частіше бачать разом. Нещодавно їх "спіймали" під час спільної пробіжки. Фотографії з'явилися на одному з фан-акаунтів Жизель в Instagram.

На знімках почервоніла від фізичний вправ Бюндхен біжить в оливковому топі і шортах, а Валенте слідує за нею, поступово скорочуючи дистанцію.

Жизель і Хоакім знайомі досить давно - вони разом займалися спортом, він допомагав їй підтримувати фізичну форму. Однак після того, як в пресу просочилися чутки про розлучення моделі, їх почали помічати і за межами спортивного залу - на вечерях та прогулянках.

Раніше українська співачка Тіна Кароль показала пікантні кадри з фотосесії, в якій вона знялася напівоголеною - в пальто на голе тіло і золотих прикрасах.

Також спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова побалувала шанувальників особистими кадрами прямо зі спальні в домашньому халатику.

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