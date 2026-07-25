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Вірастюк з'явився в обіймах дружини, яка молодша за нього на 11 років - сімейне фото

Христина Трохимчук
25 липня 2026, 11:04
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Відомий спортсмен опублікував рідкісне фото зі своєю обраницею.
Василь Вірастюк
Василь Вірастюк показав свою молоду кохану / колаж: Главред, фото: instagram.com, Василь Вірастюк

Ви дізнаєтеся:

  • Василь Вірастюк з'явився на публіці зі своєю коханою
  • У яких образах з'явилася пара на заході

Відомий український стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк вперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю новою обраницею Іриною. Кадрами з сімейного свята спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.

Пара разом відвідала хрестини доньки близьких друзів у Закарпатті, де Вірастюк став хрещеним батьком. Для виходу у світ 52-річний нардеп обрав блакитну сорочку в смужку з вишивкою, а його 41-річна обраниця підкреслила фігуру елегантною сукнею з леопардовим принтом і відкритими плечима.

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Василь Вірастюк із коханою Іриною
Василь Вірастюк із коханою Іриною / фото: instagram.com, Василь Вірастюк

На святковій фотосесії пара виглядала дуже щасливою, ніжно обіймаючи одне одного. Відомо, що романтичні стосунки закоханих почалися вже під час повномасштабної війни, хоча познайомилися вони ще у 2019 році.

Пара нечасто афішує своє особисте життя, проте відомо, що Ірина молодша за спортсмена на 11 років і вже народила йому двох синів - Володимира та Ярослава. У Закарпатті подружжя провело час у вузькому колі найближчих друзів родини.

Як виглядає обраниця Василя Вірастюка
Як виглядає обраниця Василя Вірастюка / фото: instagram.com, Василь Вірастюк

Василь Вірастюк - особисте життя

Особисте життя Василя Вірастюка було сповнене випробувань: його перша дружина Світлана Забіяка трагічно загинула у 2006 році, а другий шлюб з Інною завершився розлученням у 2024 році після 15 років спільного життя. Зараз він перебуває у нових стосунках з Іриною Зінченко, яка молодша за нього на 11 років. Пара познайомилася у 2019 році, і вони вже виховують двох спільних синів.

Василь Вірастюк
Василь Вірастюк / інфографіка: Главред
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Про персону: Василь Вірастюк

Василь Вірастюк - український актор, силач, народний депутат IX скликання (партія "Слуга народу"), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) та "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 та 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгменів України.

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