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Кароль катком пройшлася по рашисту Лепсу: "ти будеш їжею для черв'яків"

12 травня 2022, 13:24

Співачка не підбирала виразів.

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Кароль катком пройшлася по рашисту Лепсу / скріншот

Співачка Тіна Кароль різко висловилася на адресу одіозного рашиста Григорія Лепса, який підтримав військове вторгнення Росії в Україну

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала відео з Лепсом, що їхав на Донбас і без сорому висловила все, що думає про прихильника війни в Україні.

Кароль ненароком згадала, як кілька років тому російський пропагандист пропонував стати її продюсером.

"Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні". Заїжджай глибше, Не тікай так швидко, ми зустрінемо як слід!",- написала Кароль.

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instagram.com/tina_karol

Також співачка не обійшла стороною вибір композиції пропагандиста-він їхав до окупантів, наспівуючи рядки з пісні Володимира Висоцького "лицарський турнір".

"Ти будеш їжею для черв'яків. Ми зневажаємо "короля". Трек вибрав клас, молодчага", – різко відреагувала Кароль.

Нагадаємо, завзятий путініст Григорій Лепс поділитися відео, на якому він їде в службовому автомобілі з російською символікою. За кермом - військовий, по радіо грає пісня Володимира Висоцького під назвою "Лицарський турнір".

У такому антуражі співак вирушив на Донбас з концертами в невизнану "ДНР".

viber
Тіна Кароль Григорій Лепс
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