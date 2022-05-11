Приїхав за фронтовими 100 грам: закоренілий путініст Григорій Лепс приїхав в "ДНР" на концерт

Григорій Лепс приїхав на Донбас з концертами / instagram.com/gvleps

Завзятий путініст Григорій Лепс поділився відео, на якому він їде в службовому автомобілі з російською символікою. За кермом - військовий, по радіо грає пісня Володимира Висоцького під назвою Лицарський турнір.

У такому антуражі співак відправився на Донбас з концертами - сьогодні в невизнаному "ДНР" окупанти відзначають День республіки.

У вересні 2020 року рашистський шансоньє вже виступав у Донецьку на вигаданому святі визволення Донбасу, а в березні 2022 року вийшов на сцену Лужників у річницю анексії Криму.

У 2017 році Григорій Лепс був занесений в базу "Миротворця" через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримки російського окупаційного режиму в Криму.

На Донбасі зараз він, крім концертів, планує відвідати поранених рашистських солдатів.

У коментарях зірковому путіністу запропонували приїхати з виступами в зруйнованому окупантами драмтеатрі Маріуполя або в розбомбленому Харкові. Деякі коментатори також припустили, що в основі політичних переконань Лепса лежить його багаторічна алкогольна залежність, адже твереза людина на подібні вчинки не здатна:

"Виступіть в Маріуполі в драмтеатрі".

"Про корабель Москва співає?"

"Ех Григорій, не ганьбіться, потім не відмиєтеся, краще зробив би вигляд що нічого не відбувається, ніж підтримувати збожеволілого Діда, що знищує братський народ".

"Приїжджайте в інші міста України! Заспівайте в Маріуполі, в Харкові, в Києві, в Одесі. Думаю, що при вигляді всього співати буде вже не так весело. А от якби підтримали наших людей..."

"Талановитий, але робить фігню".

"Гриша мізки висушив алкоголем! Шкода дуже....що ти підтримуєш? Україну просто розпинають".

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