Яким буде концерт Джареда Лето в РФ - росЗМІ розкрили подробиці

Thirty Seconds to Mars нібито почали переговори про виступ та обговорення умов.

https://glavred.net/stars/kakim-budet-koncert-dzhareda-leto-v-rf-rossmi-raskryli-podrobnosti-10606346.html Посилання скопійоване

Джаред Лето новини - у РФ планують концерт Thirty Seconds to Mars / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Скандал навколо американського гурту Thirty Seconds to Mars та їхнього лідера, актора і співака Джареда Лето, не вщухає вже тиждень: 11 жовтня на концерті в Белграді, Сербія, артист повідомив фанатам, які приїхали з країни-окупанта, що він скучив за "русскім духом" і концертами в рф, які він не може провести через "проблеми" (так, вочевидь, Лето називає кровопролитну війну в Україні, проти якої він ще недавно виступав).

Після цього представники країни-агресора з величезним ентузіазмом почали "обробляти" Thirty Seconds to Mars щодо гастролей у рф. Спершу менеджер Джареда Лето відмовлялася йти з ним на контакт, але, схоже, здалася.

Принаймні так стверджують росЗМІ. Мовляв, їм не тільки вдалося отримати від гурту згоду на виступи, а навіть обговорити умови, на яких Лето та решта колективу готові приїхати.

відео дня

"Один великий концерт музиканта в рф коштуватиме скромний (на тлі інших американських суперзірок) 1 мільйончик доларів. Крім того, треба буде вирішити чимало організаційних моментів: найкращий готель із президентськими люксами, індивідуальне меню від особистого шеф-кухаря (їжу від місцевих кулінарів Джаред куштувати не бажає), величезна кількість сек'юріті та багато іншого. Ще одна важлива умова - приїзд за день до концерту. Виявляється, Лето любить спокійно погуляти містом, де виступатиме, і поспілкуватися з місцевими, а може й заспівати в несподіваному місці", - повідомляють представники країни-окупанта.

Варто зазначити, що ані Thirty Seconds to Mars загалом, ані Джаред Лето зокрема, ані їхні представники так і не прокоментували скандальної промови артиста в Белграді - у публічному просторі та в соціальних мережах вони вже майже тиждень грають у мовчанку.

Хто такий Джаред Лето? Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

Голлівуд - останні новини:

Раніше американська співачка, акторка та бізнесвумен Дженніфер Лопес уперше заговорила про розлучення з Беном Аффлеком - їхній шлюб тривав менше двох років, а розрив став справжнім ударом для артистки.

Також стало відомо, що 94-річний Клінт Іствуд знайшов собі нову подругу всього за 78 днів після смерті коханої, у фактичному шлюбі з якою він перебував протягом останніх 10 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред