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"Відповідає за себе сама": сестра Софії Ротару вперше видала правду про її позицію

Еліна Чигис
13 травня 2025, 09:17
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Ауріка Ротару лаконічно розповіла, де зараз Софія Ротару.
Софія Ротару
Софія Ротару - позиція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслан Євдокименко

Ви дізнаєтеся:

  • Ауріка Ротару дала нове інтерв'ю
  • Що вона сказала про Софію Ротару

Українська відома співачка Ауріка Ротару вперше за довгий час поділилася, які у неї стосунки з рідною сестрою - співачкою Софією Ротару.

Нагадаємо, Софія Ротару багато років жила і працювала в країні-окупанті РФ, але на початку повномасштабної війни в Україні підтримала рідну країну.

В інтерв'ю для телеканалу Інтер Ауріка зізналася, як вона спілкується з рідними, які живуть у різних містах.

"Розкидала нас доля по різних містах. Старша сестра живе в Кишиневі, середня сестра Лідія живе в Чернівцях, брати Анатолій і Євген живуть у рідному селі, я і Софія - ми в Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо не інше нас не зможе роз'єднати, тому що ми - велика, дружна, об'єднана сім'я", - зазначила артистка.

Софія Ротару із сітрою
Софія Ротару з сітрою / фото: instagram.com, Софія Ротару

Також вона погодилася з думкою журналістки, що кожна людина сама має відповідати за свої вчинки.

"Кожна доросла людина відповідає за себе. І Софія Михайлівна відповідає за себе сама", - сказав журналістка, на що Ротару відповіла: "Звичайно".

Співачка коротко розповіла і про те, як її сестра переживає війну в Україні.

"Єдине, що я можу сказати, - вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", - додала Ауріка.

Дивіться відео інтерв'ю Ауріки Ротару:

інфографіка, Софія Ротару, Ротару
Софія Ротару / Главред

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Софія Ротару - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.

А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.

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Хто така Софія Ротару?

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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