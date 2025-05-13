"Відповідає за себе сама": сестра Софії Ротару вперше видала правду про її позицію

Ауріка Ротару лаконічно розповіла, де зараз Софія Ротару.

https://glavred.net/starnews/otvechaet-za-sebya-sama-sestra-sofii-rotaru-vpervye-vydala-pravdu-ob-ee-pozicii-10664180.html Посилання скопійоване

Софія Ротару - позиція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслан Євдокименко

Ви дізнаєтеся:

Ауріка Ротару дала нове інтерв'ю

Що вона сказала про Софію Ротару

Українська відома співачка Ауріка Ротару вперше за довгий час поділилася, які у неї стосунки з рідною сестрою - співачкою Софією Ротару.

Нагадаємо, Софія Ротару багато років жила і працювала в країні-окупанті РФ, але на початку повномасштабної війни в Україні підтримала рідну країну.

В інтерв'ю для телеканалу Інтер Ауріка зізналася, як вона спілкується з рідними, які живуть у різних містах.

"Розкидала нас доля по різних містах. Старша сестра живе в Кишиневі, середня сестра Лідія живе в Чернівцях, брати Анатолій і Євген живуть у рідному селі, я і Софія - ми в Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо не інше нас не зможе роз'єднати, тому що ми - велика, дружна, об'єднана сім'я", - зазначила артистка.

Софія Ротару з сітрою / фото: instagram.com, Софія Ротару

Також вона погодилася з думкою журналістки, що кожна людина сама має відповідати за свої вчинки.

"Кожна доросла людина відповідає за себе. І Софія Михайлівна відповідає за себе сама", - сказав журналістка, на що Ротару відповіла: "Звичайно".

Співачка коротко розповіла і про те, як її сестра переживає війну в Україні.

"Єдине, що я можу сказати, - вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", - додала Ауріка.

Дивіться відео інтерв'ю Ауріки Ротару:

Софія Ротару / Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Софія Ротару - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.

А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.

Вас може зацікавити:

Хто така Софія Ротару? Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред