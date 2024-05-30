Який вигляд мала Заворотнюк перед смертю - останнє фото актриси

Рідні актриси ретельно оберігали причетність Анастасії Заворотнюк під час її хвороби.

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Померла Анастасія Заворотнюк - останнє фото / Колаж Главред, фото Instagram/a_zavorotnyuk

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка померла в ніч на 30 травня 2024 року, з початком хвороби ретельно ховалася від публіки.

Навколо красивої актриси ходило безліч чуток. Усі вони стосувалися того, який вигляд має хвора Анастасія Заворотнюк. Її сім'я дуже обережно коментувала все, що стосувалося захворювання актриси. Крім того, вони також активно стежили за тим, щоб фото тяжкохворої жінки не потрапили в мережу.

Тим часом, одне фото таки просочилося і стало публічним. І винуватцем цієї ситуації став чоловік актриси, фігурист Петро Чернишов.

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Чоловік, який любить лихачити за кермом, попався на поліцейську камеру за перевищення швидкості. Поруч із ним пильні працівники силових структур розгледіли жінку, яка лежала, дуже схожу зовні на Анастасію Заворотнюк.

Як виглядала Заворотнюк перед смертю / Фото з мережі

На чорно-білому знімку, можна легко впізнати Чернишова, а також саму Настю. жінка на передньому сидінні була з коротким волоссям, а також сильно повна. Це цілком могла бути Анастасія Заворотнюк, оскільки через прийом сильних гормональних препаратів і хіміотерапію, вона могла набрати зайву вагу на той момент.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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