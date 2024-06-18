Як збільшити губи в домашніх умовах: лайфки від голлівудської актриси

Американська актриса Енн Гетевей, яка лише місяць тому з'явилася в соціальній мережі ТікТок, показала дивовижний трюк для пухких губ.
За даними Page Six, 41-річна акторка фільму "Диявол носить Prada", яка грає головну роль у новій рекламній кампанії популярного бренду, у кліпі носить чорний халат Versace з монограмою, сидячи в кріслі для макіяжу і демонструючи, як збільшити об'єм своїх губ.
У кліпі Гетевей розповідає, що під час зйомок кампанії вона глянула на монітор і "помітила", як її "верхня губа виглядала трохи... зів'ялою". Акторка, якій у кліпі робив зачіску стиліст Адір Абергель, взяла в нього шпильку.
"Я ніби стимулювала свою губу, щоб спробувати повернути туди приплив крові, спробувати поліпшити кровообіг, і всі подивилися на мене так, ніби у мене три голови", - сказала вона в кліпі. Однак зірка "Знедолених" попередила, що можна зайти занадто далеко. Вона попереджає, що потрібно це зробити легко.
@annehathaway The more you know ? #liptok♬ Lips Are Movin - Meghan Trainor
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше легендарний британський актор і лицар-бакалавр, сер Ієн Маккеллен впав зі сцени під час вистави за п'єсою Шекспіра і був терміново госпіталізований.
Незадовго до неї померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).
Вас також може зацікавити:
- Популярна голлівудська акторка розповіла про викидень
- Популярна голлівудська акторка зізналася, за що її ненавидить Адель
- Популярна американська акторка повідомила про агресивну форму раку грудей
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред