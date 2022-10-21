Як зараз виглядає головна героїня серіалу Багаті теж плачуть - 70-річна Вероніка Кастро

Багаті плачуть, а "Маріана Вільяреаль" - більше ні, бо досягла світової популярності і успішно її утримує.
Кар'єра Вероніки Кастро почалася, коли їй було всього шістнадцять - вона знімалася для еротичних журналів, паралельно намагаючись пробитися в світ шоу-бізнесу: записувала музичні альбоми, грала в театрі і маловідомих телесеріалах.
Удача посміхнулася їй лише в 1979 році, коли на екрани вийшли перші серії мексиканської мильної опери під назвою Багаті теж плачуть. Роль Маріани Вільяреаль цілих 13 років забезпечувала Кастро відданих шанувальників по всьому світу.
Потім був серіал Дика роза, що геть зміцнив статус Вероніки, як кумира дівчат від 18 і старше. Всі мріяли про небесну красу і неземну любов, яка була у Маріани.
19 жовтня мексиканській акторці, телеведучій і співачці Вероніці Кастро виповнилося 70 років. Вона як і раніше приваблива і бере активну участь в різних зйомках.
На честь свого Дня народження артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram свій свіжий знімок - вона стоїть на тлі заходу в наряді, схожому на національний костюм.
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