Як припинити заїдати стрес: тренерка розповіла про цікаву техніку "Лимон"

Переключити свою нервову систему зі стресового в розслаблений стан можна не тільки їжею, вважає відома українська спортсменка Аніта Луценко.

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Аніта Луценко розповіла, як припинити переїдати під час стресу / ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Українська спортсменка і тренерка Аніта Луценко пояснила, що для того, щоб переключити свою нервову систему зі стресового на розслаблений стан, не обов'язково активно споживати їжу. Можна спробувати техніку, яка називається "Лимон".

У своєму Instagram вона розповіла, що бажання поїсти під час стресу - нормальне явище.

"Хотіти їсти під час стресу - це нормально. Так ми намагаємося зняти з себе стрес, тому що знаємо, що це спрацьовує", - зазначила тренерка. відео дня

За словами Луценко, розслабитися під час емоційного напруження можна і за допомогою техніки "Лимон".

Техніка "Лимон" від Аніти Луценко - що треба робити:

Сядьте в зручну позицію, покладіть свої руки на коліна долонями догори, і закрийте очі.

Тепер уявіть, що в правій руці - лимон.

Уявний лимон потрібно повільно стискати й уявляти, як із нього вичавлюється весь сік.

Коли "лимон вичавлений", можна розслабити руку.

Таку саму вправу потрібно виконати і з лівою рукою.

Хто така Аніта Луценко Аніта Луценко – українська спортсменка, професійна тренерка, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багатократна чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.

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Також Аніта Луценко сказала, коли можна їсти після тренування. Потрібно дотримуватися деяких порад, щоб не нашкодити своєму організму.

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