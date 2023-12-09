Путініст Кіркоров, схоже, продовжує гнатися за молодістю.

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Філіп Кіркоров з'явився в дивному вигляді / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Скандально відомий поп-співак і досвідчений путініст Філіп Кіркоров, який останнім часом змінив себе до невпізнання в гонитві за молодістю, потрапив на фото в жахливому вигляді.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, Кіркоров з'явився на мюзиклі "Москва сльозам не вірить" і навіть не став виходити до журналістів і спілкуватися з ними. Пізніше Кіркоров замінив на VK квартирника Леоніда Агутіна, якого госпіталізували в лікарню з тромбом. Кіркоров виступив на заході. І там теж ховав свою щоку.

Опухлий Кіркоров здивував своїм виглядом / Popcake.tv

Шанувальники путініста і боягуза Кіркорова припустили, що Кіркоров зробив чергову операцію і знаходиться в періоді реабілітації.

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Нагадаємо, раніше Кіркоров знову вивів у світ свою вічно незадоволену дочку Аллу Вікторію. Співак з'явився з дочкою в її день народження на прем'єрі чергового російського новорічного кіно.

Відзначимо, що Філіп Кіркоров продовжує намагатися переконати своїх недалеких фанатів в тому, що він не робив собі пластичні операції на сідницях. Про це він заявив у розмові з одним з російських пропагандистських ЗМІ.

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