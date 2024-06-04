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Як Бред Пітт відреагував на те, що від нього відреклися власні діти

Олена Кюпелі
4 червня 2024, 13:35
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Голлівудський актор засмутився через те, що діти відмовилися від його прізвища.
Анджеліна Джолі розлютила Соловйова
Анджеліна Джолі розлютила Соловйова / Колаж Главред, скріншот Instagram

Через тиждень після того, як 18-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло подала заявку на виключення "Пітт" зі свого прізвища, джерело, близьке до Пітта, повідомило, що батько шістьох дітей "знає і засмучений" цією зміною.

Як написало видання PEOPLE, за словами джерела, Голлівудський актор знає про те, що сталося. "Він знає і засмучений тим, що Шайло відмовилася від його прізвища. Він ніколи не відчував більшої радості, ніж коли вона народилася. Він завжди хотів доньку", - каже джерело.

"Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, даються Бреду нелегко. Він любить своїх дітей і сумує за ними. Це дуже сумно", - додає інсайдер.

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Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

"Він, як і раніше, щасливий з Інес де Рамон", - продовжує джерело, але відстань від дітей "завдає йому болю".

Близька до Пітта людина також додає, що він досі шалено любить усіх своїх дітей. "Весь цей процес був дуже важким для всієї родини", - додає він.

Нагадаємо, документи Шайло було подано в понеділок, 27 травня, у день її 18-річчя. Підліток запросила нове офіційне ім'я, сподіваючись що отримає можливість називати себе просто "Шайло Джолі".

У Джолі і Пітта - шестеро дітей: Меддокс, 22 роки, Захара, 19 років, Шайло, Пакс, 20 років, і близнюки Нокс і Вів'єн, 15 років.

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Нагадаємо, раніше колишню дружину Бреда Пітта, американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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