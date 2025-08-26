"На жаль": Тіна Кароль розкрила головну причину своєї самотності

Кароль довелося заплатити дуже високу ціну.

https://glavred.net/stars/k-sozhaleniyu-tina-karol-raskryla-glavnuyu-prichinu-svoego-odinochestva-10692977.html Посилання скопійоване

Тіна Кароль особисте життя - співачка зізналася, чому самотня / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Стисло:

Тіна Кароль офіційно самотня понад десять років

Зірка розкрила причину, чому у неї немає партнера

12 років тому українська співачка Тіна Кароль стала вдовою - її чоловік і батько її єдиної дитини Євген Огір помер після боротьби з онкологічним захворюванням. Йому було 33 роки.

Відтоді артистка не заводила публічних романів, а чутки про своє особисте життя не коментує. І хоч Кароль навесні 2025 року повідомила, що нарешті готова до нових стосунків, зараз зірка самотня.

відео дня

Причиною тому, запевняє Тіна, є її кар'єрний успіх. "На жаль, успішність людини – це одинокість, цей п'єдестал. Тобто за результатами – копітка праця, і ти не маєш особливо часу десь погуляти й так далі", - розповіла Кароль "ЖВЛ представляє".

Тіна Кароль особисте життя - співачка зізналася, чому самотня / Скриншот YouTube

Дивіться відео з інтерв'ю Тіни Кароль про її особисте життя:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чи буде Україна відправляти конкурсантів до Австрії на Євробачення в 2026 році. За весь час участі нашої країни в конкурсі вона пропустила лише два змагання.

Також популярна співачка MamaRika розповіла про проблеми - перед концертом у Запоріжжі їй було настільки зле, що вона ледь стояла на ногах. Цей виступ вона назвала найскладнішим у своїй кар'єрі.

Читайте також:

Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред