"На жаль": Тіна Кароль розкрила головну причину своєї самотності

12 років тому українська співачка Тіна Кароль стала вдовою - її чоловік і батько її єдиної дитини Євген Огір помер після боротьби з онкологічним захворюванням. Йому було 33 роки.
Відтоді артистка не заводила публічних романів, а чутки про своє особисте життя не коментує. І хоч Кароль навесні 2025 року повідомила, що нарешті готова до нових стосунків, зараз зірка самотня.
Причиною тому, запевняє Тіна, є її кар'єрний успіх. "На жаль, успішність людини – це одинокість, цей п'єдестал. Тобто за результатами – копітка праця, і ти не маєш особливо часу десь погуляти й так далі", - розповіла Кароль "ЖВЛ представляє".
Дивіться відео з інтерв'ю Тіни Кароль про її особисте життя:
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
