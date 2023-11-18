Відомий режисер розповів, як живе в Америці його дочка від путіністки Єгорової

Молодша дочка режисера Семена Горова - Олександра Єгорова, яка свого часу працювала ведучою на одному з українських телеканалів, вже давно живе в США.

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Саша Єгорова - дочка режисера Горова і путіністки Єгорової - багато років живе в США / колаж Главред, фото УНІАН і Instagram

Молодша дочка режисера-кліпмейкера Семена Горова від шлюбу з радикальною путіністкою Сніжаною Єгоровою-Олександра Єгорова - вже давно живе в США. Кілька років тому Саша вийшла за музиканта і лідера групи Golden Animals Томмі Ейзнера. Нещодавно пара купила будинок в передмісті Лос-Анджелеса, розповів в інтерв'ю порталу "Обозрєватель" сам Горов.

За його словами, Олександра з чоловіком тепер живуть у мальовничому місці – каліфорнійській пустелі.

"З чоловіком Саші особисто ще не бачився його звуть тому, він американець. Пише музику, фотографує. Довгий час вони жили в Лос-Анджелесі, а зараз купили будинок в передмісті. Думаю, що взяли в розстрочку, там все так роблять. Тепер живуть у мальовничому місці – каліфорнійській пустелі. Там дуже красиво, і я мрію, що коли-небудь обов'язково все це побачу своїми очима. Хоча б на тижні два виїхати, щоб насолодитися видами і спілкуванням", ‒ сказав Горов.

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За словами режисера, його молодша дочка теж займається творчістю.

"Саша знімається в кіно – поки в невеликих ролях, працює як модель, займається фотозйомкою, – розповідає про дочку режисер. Але ще вона з головою пішла в свою любов – ну, як всі жінки вміють. Я питаю часто у неї, чи щаслива вона. Каже, що так. І це для мене головне. Вони з чоловіком – творчі люди. Мають свою студію в будинку, тому пише альбом, Саша йому допомагає. Поруч їх собака",

Олександра Єгорова-молодша дочка насіння Горова від шлюбу зі скандальною телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка люто підтримує путінську військову агресію проти України. Причому дівчина нібито продовжує спілкуватися з мамою, в той час як її старша сестра – актриса і телеведуча Стася Ровінська – категорично розірвала всі зв'язки з матір'ю.

Нагадаємо, раніше старша дочка Горова від шлюбу з Єгоровою, Стася Ровінська розповідала про те, що разом із чоловіком та трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.

Тому вона поділилася новиною про те, що її запросили зніматися в кіно про Україну.

"Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще з однокурсницею Життя непередбачуване. Побажайте двом мрійникам удачі", - писала Ровінська.

Крім того, дівчина не приховує, що, коли вона була маленькою, мама могла підняти на неї руку ‒ причому без вагомих на те причин.

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