Відомий режисер розповів, як живе в Америці його дочка від путіністки Єгорової

Молодша дочка режисера-кліпмейкера Семена Горова від шлюбу з радикальною путіністкою Сніжаною Єгоровою-Олександра Єгорова - вже давно живе в США. Кілька років тому Саша вийшла за музиканта і лідера групи Golden Animals Томмі Ейзнера. Нещодавно пара купила будинок в передмісті Лос-Анджелеса, розповів в інтерв'ю порталу "Обозрєватель" сам Горов.
За його словами, Олександра з чоловіком тепер живуть у мальовничому місці – каліфорнійській пустелі.
"З чоловіком Саші особисто ще не бачився його звуть тому, він американець. Пише музику, фотографує. Довгий час вони жили в Лос-Анджелесі, а зараз купили будинок в передмісті. Думаю, що взяли в розстрочку, там все так роблять. Тепер живуть у мальовничому місці – каліфорнійській пустелі. Там дуже красиво, і я мрію, що коли-небудь обов'язково все це побачу своїми очима. Хоча б на тижні два виїхати, щоб насолодитися видами і спілкуванням", ‒ сказав Горов.
За словами режисера, його молодша дочка теж займається творчістю.
"Саша знімається в кіно – поки в невеликих ролях, працює як модель, займається фотозйомкою, – розповідає про дочку режисер. Але ще вона з головою пішла в свою любов – ну, як всі жінки вміють. Я питаю часто у неї, чи щаслива вона. Каже, що так. І це для мене головне. Вони з чоловіком – творчі люди. Мають свою студію в будинку, тому пише альбом, Саша йому допомагає. Поруч їх собака",
Олександра Єгорова-молодша дочка насіння Горова від шлюбу зі скандальною телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка люто підтримує путінську військову агресію проти України. Причому дівчина нібито продовжує спілкуватися з мамою, в той час як її старша сестра – актриса і телеведуча Стася Ровінська – категорично розірвала всі зв'язки з матір'ю.
Нагадаємо, раніше старша дочка Горова від шлюбу з Єгоровою, Стася Ровінська розповідала про те, що разом із чоловіком та трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.
Тому вона поділилася новиною про те, що її запросили зніматися в кіно про Україну.
"Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще з однокурсницею Життя непередбачуване. Побажайте двом мрійникам удачі", - писала Ровінська.
Крім того, дівчина не приховує, що, коли вона була маленькою, мама могла підняти на неї руку ‒ причому без вагомих на те причин.
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