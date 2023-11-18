Дочка Вілліса показала рідкісні знімки з тяжкохворим батьком

Таллула Вілліс, молодша дочка легендарної американської актриси Демі Мур і не менше легендарного актора Брюса Вілліса, дооторий страждає від важкої хвороби (лобно-скроневої деменції), показала душевні фото з батьком. Знімки можна побачити на Instagram-сторінці дівчини.
На фотографії Таллула сидить поруч з батьком в кріслі. Вона тримає його за руку, а Вілліс лише посміхається у відповідь. Інше фото зображує батька з дочкою на прогулянці. Ймовірно, Таллула щось розповідає татові, а він в цей момент позує на камеру.
Але, на превеликий жаль, як повідом журналістам інсайдер з близького кола сім'ї Вілліса, хвороба актора прогресує. Актор активно втрачає пам'ять і перестає впізнавати рідних.
Нагадаємо, раніше дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг розповіла, як молодша дочка реагує на його хворобу. Вона каже, що 9-річна Евелін характером схожа на свого батька, і її безпосередність змушує маму ковтати сльози.
Також стало відомо, що перша дружина актора, Демі Мур, завершила кінокар'єру заради хворого Брюса Вілліса. Емма Хемінг висловила свою думку з цього приводу.
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